Ribó: Si HazteOir no cambia a mensajes inclusivos, impediremos que venga

València, 3 mar (EFE).- El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que si el autobús de la organización ultracatólica HazteOir.org cambia sus mensajes de odio por otros inclusivos le darán los permisos para circular por la ciudad pero si no lo hace, pondrán en marcha "todos los mecanismos para impedir que venga".

Ribó se ha manifestado así a preguntas de los periodistas durante su visita a los talleres de los artistas falleros y ha asegurado que los mensajes que tenía el vehículo, inmovilizado en Madrid por un juzgado, "incitaban al odio y a la incomprensión" hacia unas personas que "sufren muchísimo".

"Si HazteOir cambia su publicidad y la hace inclusiva y razonable, bienvenido será. Si pone algo que sea absolutamente incomprensible y que fomente el odio, llamaremos a la Fiscalía y pondremos en marcha todos los mecanismos para impedir que venga", ha afirmado Ribó.

Ha defendido que "no tiene sentido que no se quiera reconocer una situación de determinadas minorías" y ha asegurado que València es "una ciudad inclusiva donde queremos que todas las personas independientemente de su opción sexual, su religión y el color de su piel, puedan vivir dignamente y con todas sus libertades".

Ribó ha señalado que la organización no ha pedido los permisos "que ha de solicitar en cualquier caso" y ha insistido en que si la organización "hace un mensaje inclusivo, le daremos los permisos".

"Si no lo hace, y por desgracia, esta organización no se distingue por ir en esa dirección, tendrá los mismos problemas. Lo tenemos clarísimo", ha aseverado y ha reiterado: "No sabemos los mensajes que traerá y en función de los mensajes, tendremos una actitud u otra".