El Gobierno central nombra nuevos representantes en Consorcio Valencia 2007

València, 3 mar (EFE).- El Consejo de Ministros ha acordado hoy el nombramiento de cuatro nuevos representantes de la Administración General del Estado en el Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007, una entidad en la que están representados además el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat.

Según ha informado el Gobierno, los nombramientos son: José Enrique Fernández de Moya, secretario de Estado de Hacienda; Manuel Isidro Butler, director general del Instituto de Turismo de España; Belén Navarro, secretaria general de Financiación Autonómica y Local; y Antonio Nieto, subdirector general de Cooperación y Competitividad Turística.

Estos nombramientos, que siguen lo establecido en el artículo 7 de los Estatutos del Consorcio, responden a la necesidad de sustituir a Antonio Beteta, ex secretario de Estado de Administraciones Públicas; Marta Blanco, anterior directora general del Instituto de Turismo de España; Pilar Platero Sanz, ex subsecretaria de Hacienda; e Isabel Alonso Piñar, ex subdirectora general de Coperación y Competitividad Turística.

Estos últimos cesan como consejeros en el Consejo Rector de Valencia 2007 después de hacer lo propio en los cargos que ostentaban en la Administración y por los que fueron nombrados en el Consorcio.