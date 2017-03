Asenjo revive la pesadilla de Navarro

Madrid, 3 mar (EFE).- El cancerbero del Villarreal Sergio Asenjo, que el pasado 26 de febrero, en el partido que su equipo disputó al Real Madrid, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, revive una pesadilla de la que espera despertar por cuarta vez, como le sucediera en los años 80 a Pepe Navarro, portero del Atlético de Madrid, que padeció un muy parecido calvario.

Asenjo, de 27 años, acumula tres lesiones más, las tres en la rodilla derecha, pero con idéntica dolencia (ligamento cruzado), de las que sucesivamente se ha recuperado.

Pero, cuando disfrutaba de uno de su mejores momentos deportivos, con llamada incluida del seleccionador español Julen Lopetegui, el destino ha sido de nuevo cruel con él. Después de ser intervenido este viernes por Pedro Guillén, Asenjo volverá a poner el contador a cero con la esperanza de volver lo más pronto posible a los terrenos de juego.

El caso de Asenjo es extraño por excepcional, pero no inédito. Pepe Navarro, portero del Atlético de Madrid desde 1978 hasta 1982, soportó una coyuntura casi idéntica durante su periplo rojiblanco, equipo en el que también ha militado Asenjo, y con el que aguantó su primer percance grave.

"Cuando vi lo que le pasaba a Asenjo en el partido contra el Real Madrid, me vi retratado. Es un caso muy parecido al mío", declaró Navarro a la Agencia EFE, durante una visita a su sede central en Madrid.

"Le diría a Asenjo que en son momentos difíciles, pero que el reflejo lo tiene en las operaciones anteriores, en las tres veces que ha salido adelante. Que es joven. Yo me retiré con 30 años y por una lesión de hombro. A mí no me hubiese retirado la rodilla. Si lo ha superado en la otra rodilla tres veces, lo volverá a hacer ahora", añadió Navarro.

El exportero del Atlético soportó seis lesiones graves y cuatro operaciones quirúrgicas en menos de cuatro años y se convirtió, en su etapa, en uno de los futbolistas mas castigados por tal circunstancia. El hombre de cristal, se le llamaba entonces, cuando en enero de 1978, en un Atlético-Burgos, se rompió el cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El 21 de marzo fue operado por el doctor Cabot. En junio de ese año (1978), durante una gira del Atlético por Sudamérica, Navarro se rompió el menisco interno de la pierna izquierda y tuvo que pasar por segunda vez por el quirófano. Reaparecerá en noviembre, contra el Las Palmas, pero volverá a caer lesionado con una distensión de ligamento interno.

A comienzos de 1979, la rodilla se le inflama mucho y en el verano necesita pasar, por tercera vez, por el quirófano. En 1980, en un partido contra el Salamanca, choca contra un palo de la portería al realizar una parada y se rompe el ligamento cruzado posterior. Cuarta visita al quirófano. Consigue rehabilitarse, pero a finales de 1981 cae en mala posición, al atrapar un balón aéreo en un encuentro contra el Sevilla y se produce luxación de clavícula. A finales de ese curso se retirará.

"Tras mi primera lesión, estuve jugando lesionado casi dos meses, unos siete u ocho partidos. En principio, me diagnosticaron rotura de menisco interno, pero luego fue ligamento cruzado anterior. Me lesioné un domingo, el martes se lesionó Miguel Reina y el jueves Pacheco. El viernes, que era el día que me iban a operar, me dijeron que se aplazaba la operación porque no teníamos porteros, así que volví a jugar hasta que me lesioné otra vez", recuerda Navarro en EFE.

"Desde entonces hasta mi retirada, sufrí cuatro operaciones de rodilla, pero al final, la que me retiró definitivamente fue una luxación de clavícula en un Atlético de Madrid Sevilla. No había los avances de ahora y no veían claro el tema de una operación. Yo recuerdo que Pedro Guillén me dijo: Si te operamos, lo mismo hay que ponerte una cremallera por si se te sale otra vez el hombro. Como ya había padecido mucho con la rodilla y habían sido muchos meses de rehabilitación y mucho quirófano, opté, junto al consejo de Pedro Guillén, por la retirada", añade el ahora representante de jugadores.

"Me imagino lo que está sufriendo Asenjo. Estaba en un gran momento y son cosas que duelen mucho. Pero son momentos que lo pasas peor por tu gente, por tu familia, que sufre contigo. Tiene que pensar que va a salir adelante, como las tres veces anteriores. Le van a ayudar todos los compañeros, el equipo, el cuerpo medico. Lo lógico es que vuelva al nivel que tenía. Yo me he visto reflejado en Asenjo. Le deseo lo mejor". EFE.