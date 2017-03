Ponce dice en Valencia que acabar con el toro bravo no tendría perdón de Dios

Valencia, 2 mar (EFE).- El matador de toros Enrique Ponce ha afirmado hoy en Valencia, en la inauguración del primer Congreso de Tauromaquia de la Comunitat Valenciana, que acabar con "el toro bravo no tendría perdón de Dios".

En la apertura del congreso, que tiene como lema "Valencia capital del toro", Enrique Ponce ha asegurado que "está orgulloso de que en Valencia se esté dando la cara en defensa del toro en la calle y del toro en general" y ha lamentado que "tengamos que defender algo que forma parte de nuestra cultura".

Ha agregado que "puede entender que haya gente a la que no le guste el mundo de los toros", pero "no la intransigencia con la que se comportan", "ni qué interés político puede haber en todo ello".

Por todo ello, ha pedido a los políticos con presencia en las instituciones "que estén al pie del cañón para que no se acabe con algo tan importante como es el toro bravo".

"Acabar con la existencia del toro bravo no tendría perdón de Dios. No tendría sentido que quisieran algo así los animalistas; es todo una demagogia que no logro comprender", ha añadido el torero.

El diestro de Chiva ha finalizado afirmando que "tenemos que estar muy unidos y no escondernos" porque "lo que defendemos es nuestra cultura y el toro bravo".

Por su parte, el ganadero Victorino Martín ha asegurado que "se sienten discriminados y perseguidos" y que "les insultan, les pegan y les persiguen", y ha subrayado: "tenemos que estar muy orgullosos del mundo que representamos".

"La cultura del toro es tan antigua como los pueblos mediterráneos, este patrimonio cultural tiene que ser protegido, y esta cultura milenaria tiene derecho a existir y seguir manteniéndose", ha defendido Victorino Martín.

El acto ha sido presentado por el periodista y director de la revista Aplausos, José Luis Benlloch, y ha estado representado por las máximas autoridades en materia taurina de la Comunitat, como el diputado de Asuntos Taurinos de València, Antonio Gaspar, o el diputado de Asuntos Taurinos de Castellón, Pablo Roig.

Roig ha asegurado que "los políticos están para defender sus tradiciones y la libertad de las personas" y se ha preguntado si la gente que está en contra de los toros, "lo está porque está en contra del maltrato animal" o "porque está en contra del patrimonio cultural" que representa España.