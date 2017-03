Mata considera "absurdo" pedir a Puig que explique "algo que no ha pasado"

València, 2 mar (EFE).- El portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha calificado de "absurda" la petición de comparecencia del president de la Generalitat, Ximo Puig, realizada por el grupo popular, para que explique "algo que no existe, algo que no ha pasado, y algo que nadie sabe si pasará o no".

El grupo popular ha solicitado hoy que Ximo Puig comparezca en Les Corts "de forma urgente" para explicar "qué le debe" a José Manuel Orengo, exdirigente del PSPV, para montarle la Fundación Cical (Centro de Investigaciones de conocimientos para la Administración Local).

En un comunicado, Mata ha recordado que el parlamento autonómico está "para controlar actos de gobierno, para hacer leyes, pero no para pronunciarse sobre expectativas que puedan tener asociaciones, fundaciones u organizaciones privadas"

"Es muy legítimo que todas esas entidades privadas tengan expectativas de ver qué ayudas públicas se les pueden dar o a qué ayudas del Gobierno valenciano pueden optar para su funcionamiento y desarrollo de sus actividades" ha explicado Mata al tiempo que ha incidido en que todas ellas "están siempre bajo el control de la Ley".

El portavoz socialista ha denunciado que el PP "siga instalado en la época en que daba las ayudas y las subvenciones a las entidades que ellos estimaban, bajo ningún control".

"Pero hoy, afortunadamente, esas prácticas se han eliminado y todos los gastos públicos en entidades privadas están sometidos al control de la Ley", ha señalado.

En este sentido, ha insistido en que "no hay ninguna arbitrariedad y desde luego no se entiende que el president Ximo Puig tenga que comparecer para explicar algo que no ha pasado". "El futuro está por escribir y el PP cree que ya está escrito", ha concluido.