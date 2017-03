Fundación CICAL no ha recibido aportaciones del Consell, según su presidente

Valencia, 2 mar (EFE).- El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y de la Fundación CICAL, Rubén Alfaro, ha asegurado hoy que la Generalitat "no ha realizado aportación económica alguna" para la constitución de la Fundación "ni forma parte del Patronato de la misma".

Alfaro se ha referido así a las informaciones aparecidas en diversos medios que señalan que la Generalitat financiará con 400.000 euros la Fundación CICAL (Centro de Investigación de Conocimientos de la Administración Local), el laboratorio de ideas impulsado por el exdirigente socialista José Manuel Orengo.

En un comunicado, Rubén Alfaro asegura que la fundación CICAL ha sido constituida "únicamente" por la FVMP, y su creación y estatutos fueron aprobados por unanimidad de todos los miembros del Consejo y la Comisión Ejecutiva de la Federación en la reunión celebrada el 1 de diciembre de 2016 en Sagunto.

"La aportación a la dotación inicial de la Fundación corresponde en exclusiva a la FVMP, y asciende a 30.000 euros", asegura en el comunicado, en el que añade que la Generalitat "no ha realizado aportación económica alguna para la constitución de la Fundación, ni forma parte del Patronato de la misma".

Afirma que la Fundación "no forma parte del sector público fundacional de la Generalitat" y que los diferentes órganos de gobierno de CICAL "están formados por personas con dilatada experiencia en al mundo local".

Alfaro señala asimismo que la Generalitat "únicamente participa en la Fundación CICAL a través de su órgano de representación social, científica e institucional, el Consejo General".

Además, afirma que la Fundación "no ha recibido ayuda ni aportación alguna de ninguna Administración, salvo la dotación inicial aportada por la FVMP", y que su presupuesto "no contempla ningún ingreso comprometido, sino que hasta que se produzcan y reconozcan formalmente se consideran no disponibles".

También señala que la Fundación CICAL está en "proceso de creación" y tiene pendiente la constitución de la Comisión de Administraciones Locales y su Comisión Científica.

La Fundación, según su presidente, es una organización sin ánimo de lucro, de naturaleza fundacional privada, que tiene como fines la promoción del conocimiento y la mejora de los servicios públicos, en especial en el ámbito local, y en beneficio del interés general.

"Tiene por objeto contribuir y dar soporte a todo tipo de actuaciones y de iniciativa para el conocimiento, el estudio, la difusión y el asesoramiento de las Administraciones Locales y sus entes dependientes, en aspectos técnicos, administrativos, legales, económicos, financieros, tecnológicos o sociales", explica.