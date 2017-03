Echávarri dice que no negociará con no adscritos pero atenderá sus enmiendas

Alicante, 2 mar (EFE).- El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha afirmado hoy que no negociará la aprobación de los presupuestos con los ediles no adscritos, Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre, pero sí se ha mostrado abierto a la posibilidad de atender y aceptar sus enmiendas si "son positivas, mejoran y aportan".

Echávarri ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras participar en el acto de toma de posesión de diez auxiliares de servicios generales del Ayuntamiento.

"El sentarnos a ver si sus enmiendas se aceptan o no, no es negociar. Tienen derecho a hacerlo", ha dicho el regidor socialista.

Ha cuestionado que se presuponga que, "por el mero hecho de ser no adscritos ya tienen que votar que no a lo que propone el gobierno" municipal, ya que "la oposición los cuentas como suyos".

"No son de nadie", ha sentenciado, antes de añadir que son "dos personas que votan lo que consideran en cada momento y no tienen otra disciplina más que la de ellos mismos".

También ha resaltado que "son miembros de pleno derecho" del pleno municipal y que, por tanto, "tienen que marcar una posición", ya sea el sí, el no o la abstención.

"La gente echa manos a cabeza diciendo que el gobierno va a sacar los presupuestos con el apoyo dos tránsfugas. ¿Y por qué no se dice que la oposición los va a tumbar con el apoyo de dos tránsfugas?", se ha preguntado Echávarri.

Cuestionado sobre si esto supone un cambio en la concepción de los no adscritos que tiene el tripartito, Echávarri ha insistido en que "están aquí" y que no tienen por qué votar que no.

Así, parece que Belmonte "tiene que votar que no" porque fue expulsada del equipo de gobierno, pero "entonces Sepulcre tendrá que votar que sí porque lo expulsaron de la oposición", ha opinado.

"Se supone que una es de izquierdas y otro de derechas; que cada uno vote lo que considere", ha subrayado.

Ante la pregunta sobre si el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón (Guanyar Alacant), aceptaría que las cuentas municipales salieran adelante con el voto favorable de Belmonte (fue expulsada de su grupo político), el alcalde ha dicho que eso lo tendrá que decidir él mismo y que desconoce si piensa así.

"Que lo diga: prefiero que no haya presupuesto a que nos voten Nerea o Sepulcre", ha retado.

Echávarri también ha asegurado que el equipo de gobierno contempla "todas las posibilidades", tanto que se puedan aprobar las cuentas municipales como que no, pero ha apelado a "la responsabilidad del PP y C's" para que salgan adelante y para que negocien enmiendas, en definitiva, "para que hagan política constructiva por primera vez en casi dos años".

Este mediodía está previsto que los presupuestos sean aprobados por la junta de gobierno local y, según ha adelantado el alcalde, el primer pleno para su debate será en 15 días.

Además, ha anunciado que los portavoces de la oposición ya tienen el documento para que estudien sus alegaciones, puesto que los plazos con los que trabaja el Ayuntamiento para su aprobación son "de urgencia".

En este sentido, Echávarri ha detallado que el periodo de enmiendas se ha reducido a tres días.