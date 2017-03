Cholbi pide favorecer la contratación temporal de discapacitados en Sanidad

Alicante, 2 mar (EFE).- El Síndic de Greuges de la Comunitat, José Cholbi, se ha dirigido a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para recomendarle que adopte las medidas necesarias para favorecer la contratación temporal de las personas con discapacidad en la administración sanitaria valenciana.

Ésta es la respuesta del defensor del pueblo valenciano a "la queja presentada por el Sindicato Técnico de Enfermería SAE que denunciaba que la Orden de 5 de octubre de 2009 de la Conselleria de Sanidad que regula la cobertura temporal de plazas vulnera", a su juicio, "el derecho al trabajo de las personas con discapacidad", según un comunicado de la Sindicatura de Greuges.

Para este sindicato, la orden "constituye un claro impedimento al ejercicio del derecho al trabajo de las personas que tienen reconocida una discapacidad que no es incompatible para el ejercicio de las funciones propias de técnico de Enfermería mediante un nombramiento que no tiene en cuenta su discapacidad puesto que no lo prevé la citada norma".

De la información facilitada por el sindicato se desprende, según la nota de prensa de la Sindicatura de Greuges, que "las bolsas de trabajo temporal de Sanidad se rigen por la citada orden que, en ningún momento, hace referencia al acceso de personas con diversidad funcional, ni contempla un cupo de reserva para las mismas".

"Una medida de acción positiva que sí que está recogida en la normativa que regula el acceso al empleo público mediante el sistema de concurso-oposición", añade.

Así, de acuerdo con el comunicado, "todas las personas seleccionadas a través de la bolsa de trabajo pasan por un periodo de prueba".

"Esta fase coloca a las personas con discapacidad en una posición de clara desventaja", pues, "durante ese periodo, no siempre se adapta el puesto de trabajo" a las especificaciones o condiciones "concretas" de este colectivo de ciudadanos.

Señala que "las consecuencias son graves para este colectivo altamente vulnerable, ya que la no superación del periodo de prueba supone la exclusión durante un tiempo de las bolsas de trabajo de dicha categoría".

Para evitar que situaciones como ésta se repitan, el defensor del pueblo valenciano ha pedido a la Administración sanitaria que en este periodo de prueba no haya desajustes entre el desempeño de las tareas asignadas y la capacidad funcional del empleado/a público.

El Síndic entiende las razones de urgencia que alega la Conselleria a la hora de cubrir estas plazas y estima positiva la intervención del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para intentar ubicar al trabajador donde mejor pueda desarrollar sus funciones.

No obstante, considera que la Administración sanitaria debe "actuar con más contundencia en la adopción de medidas de acción positiva destinadas a compensar las especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad a la hora de acceder al empleo público, dentro del cual el trabajo temporal representa hoy en día una modalidad habitual", indica el comunicado.

La nota de prensa recuerda que "no es la primera vez que el defensor del pueblo valenciano pide a la Administración sanitaria medidas que favorezcan la contratación temporal de personas con diversidad funcional".

"A lo largo de 2016, el Síndic solicitó en dos ocasiones a la misma Conselleria que pusiera en funcionamiento una bolsa de trabajo que permitiese la contratación temporal de personas con diversidad funcional", indica.

En contestación a estas resoluciones, según el comunicado, "Sanidad informó el pasado mes de septiembre de que se estaba negociando la nueva orden de contrataciones temporales en Mesa Sectorial y de que se iba a estudiar la posibilidad de regular un sistema para la contratación temporal para este colectivo de personas".