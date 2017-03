Boluda: Hay "un responsable con nombres y apellidos" de la situación

València, 2 mar (EFE).- El presidente del Grupo Boluda, Vicente Boluda, ha afirmado hoy que hay "un responsable con nombre y apellidos" de la situación a la que ha llegado el conflicto de los estibadores, que lleva "cuatro años tapando este asunto y ahora salta cuando es irremediable".

Boluda ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de un almuerzo coloquio de la Asociación de directivos y empresarios logísticos (Propeller Valencia), en las que ha apuntado sin nombrarlo al presidente de Puertos del Estado, José Llorca.

Ha criticado que la reforma del sector de la estiba lleva "cuatro años coleando" y "no se ha hecho nada", y ahora "se quiere arreglar en cinco o seis días".

"No hay derecho a que estemos cuatro años sin que la administración haya movido un dedo, y hay un responsable con nombres y apellidos", ha manifestado, en referencia a quien ha estado al frente de Puertos del Estado en los últimos años.

Boluda ha asegurado no tener duda de que la huelga de los estibadores, que comenzará el próximo lunes, se va a llevar a cabo, y ha advertido de que el asunto es complejo y no se puede solucionar en tan poco tiempo.

"Quieren arreglar las cosas en quince minutos cuando se han tenido días, horas, meses y años, es una dejadez que no deberíamos permitir", ha opinado el empresario naviero, quien ha alertado de que se está castigando a puertos como el de Valencia por ser de líneas regulares.

Preguntado por si son asumibles las demandas de los estibadores, Boluda ha señalado que todo es "aceptable y no aceptable" pero hay que negociar y "levantarse de la mesa descontento, porque es cuando se arreglan las cosas".

El presidente de Propeller Valencia, Francisco Prado, ha indicado que la administración debería haber "forzado" una negociación hace años como árbitro y como "parte más que implicada" ya que el conflicto no solo afecta a la estiba y las terminales sino que hay "32 gremios sufriendo las consecuencias" del conflicto.

Prado ha asegurado que los paros "están ejecutándose hace tiempo" en el puerto de Valencia, y ha expresado su temor de que la huelga finalmente se produzca.

Sobre los perjuicios económicos que puede producir la huelga, serán "insostenibles", por lo que ha instado a "hacer todo lo que haya que hacer" para llegar a un acuerdo.

"Que si no se hace nada antes de la huelga, sea porque realmente no se puede hacer, pero lo que no queremos es, como en otras ocasiones, sufrir un conflicto en todo el sector logístico y que no sirva para nada", ha concluido.