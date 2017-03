El 30 % de solicitantes de inserción laboral en CCASCV accede a un contrato

València, 1 mar (EFE).- El 30 % de las personas que solicitaron el pasado año un itinerario de inserción laboral en el Comité Ciudadano Anti-Sida de la Comunitat Valenciana (CCASCV) ha accedido a un contrato de trabajo, según el balance de 2016 del Servicio de Orientación Laboral (SOL) de esta entidad.

El CCASCV advierte de que la diversidad funcional es un factor que "dificulta" la inserción laboral de las personas "con necesidades específicas y que tratan de conseguir mayores cuotas de autonomía por medio del trabajo remunerado", aunque matiza que "no es el único", según un comunicado del Comité.

Si al grado de discapacidad se añade una infección de transmisión sexual (ITS) de carácter crónico, como es el VIH, "las posibilidades de acceso al empleo se estrechan, principalmente por el estigma previo que supone en el ámbito laboral y por el desconocimiento acerca de las medidas de prevención y los agentes de transmisión".

"Pero no son las únicas causas que determinan la vulnerabilidad en el acceso al empleo, también existen otros factores añadidos relacionados con el prejuicio y la discriminación como ser inmigrante, de etnia gitana, reclusa o ex reclusa, o ex consumidora de drogas".

Según las fuentes, la mujer, además, "lo tiene más difícil en cualquier esfera social, sobre todo si ha ejercido en algún momento de su vida la prostitución o ha sido víctima de violencia de género".

Los profesionales del SOL defienden que la "sensibilización" es "imprescindible" para "alinear los objetivos estratégicos de búsqueda de empleo" y por ello, trabajan en el diseño y ejecución de itinerarios individuales de inserción sociolaboral.

De las 68 personas atendidas durante 2016 en el Servicio de Orientación Laboral del Comité Antisida de València, 20 de ellas han accedido a un contrato de trabajo (7 mujeres y 13 hombres).

Del total de personas usuarias del servicio gratuito que se ofrece desde el Comité, más de un 50 % tiene más de 45 años y un grado de discapacidad mayor al 55 %.

Además, un 75 % es hombre y un 26 %, mujer, según las fuentes, que añaden que un 80 % de las personas que siguen un itinerario personalizado de inserción tiene ingresos limitados: o bien cuentan con prestaciones no contributivas o con rentas mínimas de inserción.

Por último, el 75 % cuenta con una formación básica o no homologada, inferior al Bachiller superior y realizan asiduamente talleres y formaciones vinculadas a la empleabilidad.

El Comité Ciudadano Antisida considera que el estigma y la discriminación son "determinantes" de cara a potenciar la agilidad contractual entre personas con diversidad funcional y VIH.

Por ello, desde el SOL se potencia la coordinación con otras entidades ciudadanas y empresariales para sensibilizar sobre los beneficios de incorporar en el equipo de trabajo a personas con un grado de discapacidad y sobre la evidencia científica de que el lugar de trabajo no es una vía de transmisión del VIH.

"Solo sensibilizando a las empresas y aumentando las capacidades de las personas, será posible una plena inserción sociolaboral", aseguran desde el Comité, entidad con más de 27 años de experiencia en la atención a personas afectadas por el VIH y el sida.