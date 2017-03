SanSan Festival presenta la edición que les llevará "entre los grandes"

Madrid, 1 mar (EFE).- Después de una última edición "muy dura" y llena de incertidumbre, el SanSan Festival ha presentado hoy la que será su cuarta convocatoria, con mudanza a Benicássim (Castellón) y un cartel encabezado por Leiva, M-Clan, Kaiser Chiefs y Los del Río que les llevará, han dicho sus responsables, "entre los grandes".

En una rueda de prensa en la capital, el promotor Santiago Álvarez ha aprovechado para desvelar la enésima tanda de incorporaciones que les permitirá contar "con cerca de 90 artistas", a destacar las del DJ set de Belle & Sebastian y los conciertos de Maga, Sidecars y Las Bistecs, entre otros.

"Me enorgullezco de tener uno de los festivales más completos y creo que estaremos entre los grandes", ha dicho Álvarez.

Con el cambio al recinto que acoge los multitudinarios Festival Internacional de Benicássim (FIB) y el Rototóm Sunsplash, aspiran a repetir una asistencia similar a las de otros años (de 40.000 a 50.000 personas en 4 jornadas).

En el cambio a la ciudad castellonense desde Gandía (Valencia), cuna de sus primeras ediciones, ha pesado precisamente la "experiencia" de las administraciones en la organización de festivales, pues contaban solo con cuatro meses para ello.

"El año pasado fue muy duro, con mucha presión y cambios continuos con el ayuntamiento cada día. Amo a la mayor parte de los ciudadanos de Gandía, que nos han dado su casa durante 3 años. Nos fuimos por 4 personas, buscando dónde hacer un festival de calidad y Benicássim es la 'Champions League'", ha justificado.

Lo que no cambia es, más allá de la inclusión de tres bandas internacionales, su apuesta por la música nacional, con una programación ya confirmada que, en plena Semana Santa, del 13 al 16 de abril, incluirá a Fuel Fandango, La Raíz, Niños Mutantes, Miss Caffeína, Second, Manel, Neuman, Ojete Calor, The New Raemon & McEnroe, Viva Suecia, Rufus T. Firefly, Varry Brava o Corizonas.

Destaca la inclusión de artistas aparentemente reacios a este tipo de formato, como Leiva o M-Clan. "No nos costó que nos convencieran. No damos el perfil de grupo festivalero, por eso nos congratula que este año varios de ellos hayan abierto el abanico", ha destacado durante el acto Carlos Tarque, vocalista de la veterana banda murciana.

Tras programar en ediciones previas a bandas como Mojinos Escozíos, tampoco varía la inclusión en cartel de propuestas que conviertan la cita "en una fiesta". "¿Y por qué no Los del Río?", ha defendido Álvarez ante el que se ha convertido en el evidente gancho mediático.

"La prensa le ha dado mucha cobertura, pero a nosotros es que nos hacía gracia. Dentro de 3 años habrá quien recuerde que de repente, entre cervezas, sonó 'Macarena'", ha insistido el promotor.

Para Borja Mompó, alma de Modelo de Respuesta Polar, otra de las bandas del cartel, "el problema de la escena indie es que es algo muy serio y ceremonioso".

"El hecho de que aparezcan ellos, egoístamente creo que nos va a venir bien a todos los que estamos en el cartel, si el festival y nuestros nombres salen en medios en los que no iba a aparecer", ha apuntado.

Tres escenarios y una carpa de DJs permitirán distribuir la amplísima oferta musical, que volverá a apostar por bandas emergentes (como Badlands, Claim, El imperio del perro o Skizophonic) y que, como curiosidad, ha montado un evento en su página de Facebook, "Calcetines desparejados", para los solitarios "que quieran ligar o encontrar con quien ir al festival".