Fallece un empleado de empresa cerámica de Agost al caer desde varios metros

Alicante, 1 mar (EFE).- Un operario de 37 años de una empresa cerámica del municipio alicantino de Agost ha fallecido la pasada madrugada al precipitarse al vacío desde varios metros de altura.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el suceso ocurrió en torno a las 1.45 horas de la pasada noche y al lugar se desplazó una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que sólo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.

Por su parte, CCOO ha emitido un comunicado en el que informa de que el accidente ha ocurrido en las instalaciones de la empresa La Escandella, después de que el operario cayera entre 12 y 15 metros cuando trabajaba en el exterior de un silo dedicado a almacenar un producto químico.

El hombre, que era delegado sindical de CCOO, es la tercera víctima mortal que se produce en la provincia en el último mes, después de otros en Teulada y La Algueña, "lo que significa que continúa la dinámica de crecimiento exponencial de la siniestralidad laboral".

"Desde CCOO lamentamos la pérdida del compañero como consecuencia de una situación que no hace más que empeorar y exigimos una investigación eficaz que determine las causas del accidente a fin de que se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir", ha apuntado la nota, que también señala que a media mañana aún no se había personado en el lugar la Inspección de Trabajo ni el Invassat para aclarar lo sucedido.