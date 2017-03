Chrysallis: "Nuestros hijos existen por encima de las ideologías"

Pamplona, 1 mar (EFE).- La portavoz de la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis, Beatriz Séver, ha afirmado que el autobús de la plataforma ultracatólica HazteOir rotulado con mensajes contra la transexualidad infantil les "duele" y ha subrayado que sus hijos existen "por encima de las ideologías".

"Lo único que hacen negándolo es generar sufrimiento en estas personas, que no se lo merecen", ha señalado a Efe la portavoz de Chrysallis Euskal Herria, que agrupa a la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.

Séver ha declarado que, cuando tuvieron noticias sobre este autobús, que ha sido inmovilizado cautelarmente por la Fiscalía Provincial de Madrid y no ha podido desplazarse a Valencia, como inicialmente estaba previsto, pensaron que era una "mala idea", porque Chrysallis, organizadora de una campaña anterior en defensa de los niños transexuales, no ha actuado "contra nadie".

Esta asociación lanzó una campaña el pasado mes de enero en el País Vasco y Navarra para dar visibilidad a los niños transexuales con carteles en marquesinas de paradas de autobuses y del metro, así como en redes sociales, con una imagen y el lema "Hay niñas con pene y niños con vulva".

La asociación, ha dicho, al conocer la campaña de HazteOir, decidió "no tomar cartas en el asunto" y hacer caso omiso a esta iniciativa "para no darle mucho bombo", pero "en las redes sociales la gente nos ha mostrado su apoyo" y el asunto "se ha hecho viral".

No obstante, ha insistido, desde Chrysallis Euskal Herria "no vamos a hacer nada, porque no nos merece la pena ese desgaste de energías" y prefieren centrar sus esfuerzos en continuar con su tarea, que es "pelear por los derechos de nuestros hijos".

En Chrysallis, ha comentado Séver, están haciendo "todos los esfuerzos" para que sus hijos "tengan una infancia lo más feliz posible", comparada con generaciones anteriores de transexuales, "que tienen unos índices de intento de suicidio altísimos y que, incluso en los casos en los que salen adelante, han tenido una infancia horrible".

"Esta es la primera generación (de transexuales) que va a poder vivir como es y estamos poniendo todas nuestras energías en que la sociedad lo conozca", ha subrayado Séver, que ha aseverado que una iniciativa como la de la plataforma ultracatólica "te duele".

Séver ha resaltado que en la asociación están muy agradecidos a las instituciones, porque "se han hecho cargo" del problema, "lo mismo que si hubiera sido un caso de machismo o de racismo, aunque nuestro caso no está tan bien legislado, ni es tan conocido".

La sociedad, ha agregado, "se da cuenta de que, cuando estás atacando a un colectivo que reivindica la existencia de la diversidad", como Chrysallis, "estás echando piedras a tu tejado, porque nadie encajamos en un 'molde ideal', todos somos diversos".