Zidane responde a Piqué y Roig presumiendo de respeto a los árbitros

Madrid, 28 feb (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, recurrió al respeto que aseguró tiene junto a sus jugadores al estamento arbitral, como respuesta al barcelonista Gerard Piqué y el presidente del Villarreal Fernando Roig.

Un tuit de Piqué señalando ayudas arbitrales al Real Madrid y las declaraciones de Roig desvelando regalos del club madridista a los colegiados que dirigieron el partido del domingo en el Estadio de la Cerámica, provocaron la respuesta educada de Zidane.

"Todo lo del Real Madrid se exagera, está claro. No me meto con los árbitros ni mis jugadores tampoco. Respetan mucho lo que hacen, tengo un vestuario espectacular que quiere trabajar y hacer las cosas bien. Luego molestas a mucha gente, lo puedo entender, pero estoy orgulloso de mis jugadores porque respetan muchísimo al cuerpo arbitral y a todo lo que rodea. Yo a muerte con ellos", aseguró.

"No voy a entrar en eso, respeto a todo el mundo y cada uno puede opinar. Lo único que no estoy de acuerdo con esas palabras y lo que más me importa son mis jugadores, que son un espectáculo de respetuosos y profesionales muy buenos. Molesta pero ya está", añadió preguntado por Piqué y Roig.

Cuando fue insistido con el tema, el técnico madridista se defendió de las acusaciones. "Cada uno puede opinar y no me voy a meter con un jugador hable o un presidente, nadie lo va a impedir, pero no es verdad, nosotros lo que hacemos es en el campo y estoy orgulloso de ver como respetamos al árbitro y a la gente que trabaja por el bien del fútbol".

Según Zidane, el Real Madrid siempre tiene como objetivo el espectáculo y no se mete en polémicas arbitrales. "Contribuimos a eso para intentar divertir a la gente que va a vernos. Siempre ha sido así en su historia, el Real Madrid es profesional y respetuoso con el fútbol en general. Esto no va a cambiar, luego los que hablan lo sentimos".