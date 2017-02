Rodríguez:El PSPV "no ha cambiado de opinión" sobre suprimir las diputaciones

València, 28 feb (EFE).- El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha asegurado hoy que el PSPV "no ha cambiado nunca de opinión respecto a nada", en respuesta a las críticas de Compromís de que el PSPV ha hecho un "cambio en la puesta en escena" sobre la posible supresión de las diputaciones.

Así lo ha manifestado Rodríguez tras el acto de presentación del Plan de Instalaciones Deportivas 2016-2017, en respuesta a preguntas de los periodistas sobre el anuncio de Compromís de estudiar vías legales para transferir las competencias de las diputaciones a la Generalitat.

Preguntado sobre las declaraciones del portavoz de Compromís en la corporación, Xavier Rius, que afirmó que su formación mantiene su "no es no" sobre las diputaciones provinciales, frente a otras formaciones que "a la hora de la verdad cambian" su discurso, Rodríguez ha dicho respetar "las valoraciones de los partidos políticos", pero no ha querido valorarlas.

"Lo que tengo claro es que hay ejemplos como el de hoy, en el que al final son los municipios los que van a decidir las inversiones de un plan que en su momento no se ejecutó, y que gracias a la coordinación entre Diputación y Generalitat va a ser una realidad que va a beneficiar a muchos municipios", ha afirmado.

Asimismo, el presidente de la Diputación se ha mostrado partidario de "respetar las valoraciones políticas que hacen los diferentes partidos".

"No las voy a valorar, simplemente continúo trabajando desde la Diputación de Valencia con ese objetivo de potenciar la autonomía municipal, de colaborar con la Generalitat y de permitir que los municipios se puedan beneficiar de inversiones, en este caso, de una superior a los 4 millones de euros".

A su juicio, el PSPV "no ha cambiado nunca de opinión respecto a nada", sino que "lo que ha hecho es continuar trabajando respecto a ese objetivo que siempre ha marcado: respeto a la autonomía municipal, cooperación con la Generalitat y municipalismo".

Preguntado por si entiende que es el "momento político" de pedir de nuevo la supresión de las corporaciones provinciales, ha respondido que es "el momento de hablar del Plan de Instalaciones Deportivas".

"Este plan supone lo que el PSPV, Compromís, València en Comú y Esquerra Unida estamos haciendo desde las diputaciones: respeto a la autonomía municipal y dentro de ese respeto, respeto a las valoraciones que hacen los partidos políticos", ha manifestado Rodríguez, que ha concluido que "cada uno esta en su derecho de valorar lo que quiera".