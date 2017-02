La oposición de Alboraya vota en contra de ceder terreno para el Marenostrum

València, 28 feb (EFE).- Los consejeros de la oposición en la empresa pública EGUSA, dependiente del Ayuntamiento de Alboraya (Compromís, Esquerra Unida, PP y Ciudadanos) han votado en contra de la ocupación de un aparcamiento propiedad de la empresa para la celebración del festival Marenostrum.

La moción fue presentada por los consejeros de Compromís, Ciudadanos y Esquerra Unida en el consejo de administración de la compañía, y a ella se sumó el voto en contra del PP, mientras que los consejeros del PSPV, que gobierna en solitario en el municipio, se abstuvieron, según un comunicado de la plataforma Per l'Horta.

Por ello, se denegó la ocupación de los terrenos por cuatro votos en contra y dos abstenciones, según la plataforma, que ha explicado que la decisión sobre el alquiler de los terrenos es competencia exclusiva del consejo de administración de EGUSA, de acuerdo con sus estatutos.

Según Per l'Horta, el presidente de EGUSA, Agustín Martí (PSOE), explicó la abstención de su grupo por la dificultad de llevar a cabo el festival ante la oposición del resto de los grupos y de las empresas Leroy-Merlín y Alcampo, situadas en los terrenos donde iba a celebrarse el festival.

"Es la segunda ocasión que se produce la cancelación del festival en Alboraya con miles de abonos vendidos. La situación resultante es responsabilidad del gobierno municipal del PSOE y de los organizadores del evento", han considerado desde la plataforma, que ha afirmado que las asociaciones y partidos integrados en esta entidad han rechazado "en todo momento" el proyecto de festival.

Asimismo, han explicado que, durante los meses de octubre y noviembre, las asociaciones expresaron su negativa al festival en encuentros con los organizadores y el ayuntamiento y presentaron su manifiesto el pasado 13 de diciembre, con la intención de que "el festival buscara otro emplazamiento con tiempo suficiente y antes de que se iniciara la venta de abonos y la tramitación de la licencia de actividad".

La celebración del festival, además, se llevó al pleno municipal en una votación en la que el gobierno municipal socialista la apoyó con 7 votos y la oposición emitió 21 votos en contra.

"Sin embargo, el gobierno municipal de Miguel Chavarría ha seguido apoyando al festival, a sabiendas de que no contaba con una mayoría suficiente en el consejo de administración de EGUSA, propietaria de los terrenos", han denunciado.

En este sentido, han considerado que la cancelación del festival "era cuestión de tiempo", y han asegurado que, por ello, la plataforma y los partidos de oposición han "preferido minimizar los posibles daños que produciría la cancelación, tratando de adelantar al máximo la decisión".

"Ahora el festival dispone de más de cuatro meses para encontrar nueva ubicación, en un lugar sin impactos ambientales ni afecciones acústicas a los vecinos", han añadido.

Por su parte, desde la organización del festival han explicado que la votación llevada a cabo el pasado viernes "carece de validez, ya que se votó sin que la solicitud estuviese presentada y sin que ninguno de los miembros del consejo de administración de esta empresa hubiese visto el proyecto técnico".

En este sentido, han afirmado que los técnicos del Ayuntamiento de Alboraya se encuentran ultimando el estudio del proyecto de actividad presentado por Marenostrum Xperience, un "trámite habitual a más de cuatro meses de la celebración de un evento de estas características".

Asimismo, han criticado que los partidos que votaron en contra de la realización del festival "lo hacen por cuestiones políticas y sin atender a lo que es más o menos beneficioso para su localidad, que con Marenostrum Xperience recibe turismo, publicidad, consumo y puestos de trabajo".

"Marenostrum Xperience, como es su obligación, tiene contempladas ubicaciones alternativas, tanto para las actividades deportivas durante los primeros días de evento como para las actuaciones musicales de las últimas dos jornadas", han concluido.

El presidente de Egusa, Agustín Martí, ha matizado a EFE que los consejeros del PSPV no se abstuvieron sino que no se pronunciaron "porque no hay ninguna petición", y ha explicado que se volverá a votar cuando desde el festival se presente una petición.

En cuanto a los terrenos, ha criticado que desde Compromís, que ahora "lidera la oposición al proyecto", propusieron precisamente esa ubicación cuando se opusieron a realizar el festival en la playa dels Peixets, y ha lamentado que, al no alquilar el terreno, la empresa vaya a renunciar "a un dinero importante".

De momento, el alcalde de la localidad no ha atendido las peticiones de EFE para que se pronuncie sobre esta cuestión.