Visto para sentencia el juicio a Enric Nomdedéu por presunta injuria al PP

Castellón, 27 feb (EFE).- El juicio contra el exvicealcalde de Castellón y actual secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu (Compromís), ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de Primera Instancia número 5 tras la demanda interpuesta por el Partido Popular por presunta vulneración del derecho al honor.

El PP solicita el pago de una indemnización de 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil, que se donará, en caso de condena, a cinco ONG de la ciudad, según fuentes del partido.

La querella de los populares se interpuso por las declaraciones realizadas por Nomdedéu en octubre de 2015, cuando era vicealcalde, durante el transcurso de un desayuno informativo ante empresarios en el Casino Antiguo de Castellón.

Al referirse a la gestión de sus primeros 100 días al frente del Ayuntamiento, Nomdedéu acusó al anterior gobierno del PP de "extorsionar a empresas", ha relatado la portavoz del PP local, Begoña Carrasco.

"Pasó la delgada línea roja que hay entre la crítica política y acusarnos a todo el partido, en ese caso al equipo de Gobierno del PP, de cometer un delito como es el de extorsionar a empresas", ha incidido.

Ninguna de las partes ha prestado declaración durante la vista celebrada hoy, después de que las defensas de ambas hayan renunciado a los respectivos interrogatorios.

La sesión ha quedado vista para sentencia, a la espera de que el fiscal presente sus alegaciones por escrito y el fallo saldrá en un plazo aproximado de quince días, según han confirmado los abogados de ambas partes.

Nomdedéu se ha negado a hacer declaraciones a su salida del juicio. "No las he hecho durante todo el proceso y no las voy a hacer ahora. Estamos pendientes de sentencia, gracias", ha señalado.

Por su parte, Begoña Carrasco ha indicado que desde el PP "únicamente hemos pretendido desde el principio una disculpa pública por haber atentado contra el derecho al honor, porque en política no vale todo".

"Le pedimos públicamente que se retractara una y otra vez, yo subí a hablar con él, le mandamos un requerimiento notarial y como hizo caso omiso y seguían además ese tipo de críticas que rozaban el ilícito penal, interpusimos una demanda", ha recalcado.

"Una cosa es la crítica política, porque nos dedicamos a esto y estamos dispuestos a asumirla, y otra cosa es acusarnos de haber cometido un delito como es la extorsión, que para nosotros es un delito grave, y hacerlo en un sitio público ante empresarios de Castellón", ha concluido.