La C.Valenciana redujo su tasa de competitividad en la Unión Europea en 2016

Bruselas, 27 feb (EFECOM).- Las comunidades de la costa mediterránea (Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía) redujeron su tasa de competitividad en la Unión Europea en 2016 frente a 2010, mientras que el resto de regiones se mantuvo estable.

Las comunidades autónomas de Madrid y el País Vasco son las únicas que registraron una tasa de competitividad por encima de la media europea en 2016, mientras que Extremadura y Andalucía son las regiones españolas peor situadas en esta clasificación.

Así se desprende del Índice de Competitividad Regional de la Unión Europea (UE) presentado hoy por la Comisión Europea (CE), una clasificación en la que la capital del Reino Unido, Londres, ocupa el primer puesto.

Este índice mide once aspectos económicos y sociales, entre los que se encuentran la sofisticación empresarial, la innovación o la educación básica y universitaria, para determinar la competitividad de 263 regiones europeas.

La Comunidad de Madrid se sitúa en el puesto 83 en la clasificación global y destaca en áreas como la sanidad, en la que ocupa la segunda posición entre las 263 regiones europeas.

Por su parte, el País Vasco se sitúa en el puesto 119 a nivel global y es la duodécima región europea con mejores puntuaciones en sanidad y educación, aunque se ve lastrada por sus calificaciones bajas en infraestructuras y eficiencia del mercado laboral.

En el extremo opuesto, Andalucía y Extremadura ocupan los puestos 220 y 230 respectivamente y, si bien tienen un nivel de competitividad acorde a otras regiones con su mismo nivel de PIB per cápita, se sitúan a la cola de España en este índice.

En general, según la CE, los resultados son "mayoritariamente similares" a los de 2013 -último año en el que se publicó este índice- y las capitales de cada país continúan siendo los principales impulsores de la competitividad, una circunstancia que se refleja particularmente en España.

No obstante, fuentes comunitarias indicaron que España no es un "caso extremo" de esta tendencia, ya que el País Vasco se sitúa "bastante cerca" de Madrid en términos de competitividad y el país en su conjunto no sufre los desequilibrios de países como Rumanía o Grecia.

La misma fuente señaló que los indicadores de eficiencia del mercado laboral y de estabilidad macroeconómica han sido los que más han reflejado el impacto de la crisis financiera en las regiones sureñas europeas.

La puntuación obtenida por cada región en cada uno de los indicadores, así como su posición global, pueden ser consultadas en un documento elaborado por la CE que está disponible en su página web:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_ competitiveness http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/rci2016_sc orecards.pdf