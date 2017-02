El puerto plantea "alternativas" al túnel para peatonalizar la fachada

Alicante, 27 feb (EFE).- El puerto de Alicante plantea "alternativas" al túnel bajo la bocana propuesto por el ayuntamiento para peatonalizar la avenida Conde de Vallellano (paseos de la Explanada y Canalejas) porque este paso subterráneo no es viable desde el punto de vista técnico, y plantea, por ejemplo, desviar el tráfico por delante del centro comercial Panoramis.

Así se ha puesto de manifiesto en una nota emitida por la Autoridad Portuaria (APA) tras una reunión de su presidente, Juan Antonio Gisbert, con el alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri, en la alcaldía.

Éste último, por su parte en otro comunicado, ha señalado que la cita es una de las "muchísimas reuniones" que tiene previsto mantener con los actores sociales de la ciudad "para un proyecto ilusionante de peatonalización de la fachada litoral".

Echávarri ha asegurado que ambas instituciones se han puesto "de acuerdo" porque "hay una comunión de voluntades para que salga adelante": "Hemos hablado de puntos que podían suponer obstáculos, y no existen obstáculos insalvables, nunca. Y mucho menos cuando hay una voluntad inequívoca de las dos partes de llegar a un acuerdo".

La nota del puerto señala que el dibujo facilitado por el ayuntamiento sobre el desvío del tráfico "introduciéndolo en el puerto y construyendo un túnel que salve la bocana de la dársena interior" no es posible técnicamente porque "partiría el recinto fiscal".

"No obstante, existen alternativas que no incurren en dicho problema, como desviar el tráfico por delante de Panoramis", ha añadido el comunicado, que añade que "aun así resulta imposible tener una opinión técnica mientras no exista un proyecto real, del que, al menos la APA, no dispone".

También indica que la peatonalización total de Conde de Vallellano no es posible porque el puerto necesita "mantener una comunicación entre los muelles de levante y los de poniente por diversas razones, entre otras, las de seguridad: Es decir, Conde de Vallellano no puede ser totalmente peatonal".

En todo caso, el puerto recuerda que el posible corte del tráfico de vehículos de los ciudadanos en Conde de Vallellano es una decisión que corresponde, exclusivamente, al ayuntamiento de Alicante, y que la Autoridad Portuaria "nada tiene que decir al respecto".

El puerto se compromete a "colaborar en todo lo posible" a beneficio de la ciudadanía, "motivo por el que si el ayuntamiento desea crear algún tipo de comisión de estudio, la APA designará al personal técnico idóneo para estudiar el proyecto".