Las Naves estrenan en una caja una obra sobre Pasolini para sólo 30 personas

València, 27 feb (EFE).- El Centro de Innovación Las Naves de València acogerá este viernes el estreno de "Who is me. Pasolini", una obra de teatro sobre el poeta italiano, que se representará en una caja construida como escenario y con un aforo máximo de 30 espectadores.

La obra está protagonizada por Gonzalo Cunill y dirigida por el director catalán Àlex Rigola, que trata de realizar una aproximación a la figura del cineasta y poeta a partir del poema inacabado "Poeta de las cenizas", que escribió justo antes de ser asesinado, informa el centro Las Naves en un comunicado.

Se trata de una obra que busca "conocer su mundo, su relación con el cine y la relevancia de sus ideas" a través de este texto, que fue encontrado póstumamente en un cajón.

Así, el público se "adentra" en la obra de Pasolini, accediendo a una caja construida como escenario, "que recrea las cajas que se emplean para transportar las obras de arte", explica Rigola.

"Queríamos que las palabras de Pasolini estuvieron tratadas con toda la delicadeza con la que es tratada una obra de arte, y que el público pueda disfrutar de un espacio íntimo que contacta con la obra de Pasolini", ha añadido el director.

Rigola ha descrito este espacio reducido como la "manera idónea" para aproximarse al cineasta y poeta, y ha considerado que la caja "protege las palabras de Pasolini, las trata como el material sensible que son, y además, crea una relación muy especial con el espectador, se reducen las diferencias entre éste y el artista".

"Se gana proximidad, y asistimos de cerca a las creencias artísticas y personales y vitales de Pasolini, dándonos cuenta, precisamente, que no hay diferencias entre lo artístico y lo personal, ha añadido.

La obra se representará durante todo el fin de semana, el viernes, sábado y domingo, en Las Naves, en dos sesiones diarias que tendrán lugar a las 19 y a las 21 horas.

Rigola vuelve con esta obra de Pasolini, después de haberse adentrado también en el mundo de Lorca con "El Público", y de adaptar "Incierta Gloria".