La muerte de la espeleóloga se produjo al impactar sobre ella una piedra

València, 27 feb (EFE).- El accidente en el que ayer falleció una espeleóloga cuando realizaba unas maniobras de instalaciones verticales en un pozo de unos 40 metros en una sima de Gandía (Valencia) se produjo cuando una piedra se desprendió al vacío e impactó sobre ella.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV) han informado hoy de que tras el accidente una compañera de la víctima tuvo que ser trasladada a un centro de salud al sufrir una crisis de ansiedad.

Según han relatado las fuentes, un grupo de espeleología que realizaba las maniobras en el pozo "tuvieron la incidencia de que una piedra se desprendió al vacío de la vertical, con la desgracia de impactar contra la fallecida".

Sobre las 15.48 horas de ayer, un compañero de la víctima llamó al teléfono 112 comunicado que no tenía pulso, y Emergencias le comunicó que si no había signos vitales que no se procediera al rescate urgente, ya que era competencia de la Policía Nacional.

Se movilizó entonces a los equipos de rescate de los bomberos de Valencia y Alicante, y trasladaron a la víctima en camilla hasta la entrad de la cavidad.

Al hacerse de noche, viendo que la senda de acceso no reunía condiciones de seguridad para el equipo de bomberos y con el fin de evitar más accidentes, se decidió que dos miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) del cuerpo de bomberos permanecieran durante la noche custodiando el cadáver.

Al amanecer, el cadáver de la persona accidentada ha sido trasladado en helicóptero de rescate hasta la helisuperficie de la zona de los juzgados de Gandía, para trasladarla con furgón fúnebre hasta el mortuorio del hospital.