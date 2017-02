Gil Manzano añade en acta que encontró papel con palabra LADRONES en su coche

Madrid, 27 feb (EFE).- El colegiado extremeño Jesús Gil Manzano elaboró la pasada madrugada un anexo al acta del partido Villarreal-Real Madrid en el que informa de el equipo arbitral encontró un papel en el que estaba escrita la palabra "LADRONES" en el parabrisas de dos de sus coches.

"Una vez entregadas las actas del partido fuimos acompañados por personal de seguridad al parking donde teníamos estacionados nuestros vehículos, el cual es una zona controlada y dentro del recinto del estadio, encontrando un papel en el parabrisas de dos de nuestros vehículos en los que ponía escrito a mano "LADRONES", escribió el colegiado.

Gil Manzano añadió que "este hecho se le comunicó al delegado de campo, desconociendo el autor de los mismos".

Estos párrafos figuran al final del acta del encuentro en el punto 5, relativo a otras observaciones o ampliaciones a las anteriores, donde el colegiado extremeño reflejó que "se ha creado un anexo al acta el día 27/02/2017 a la 01:30 horas" por este motivo.

El colegiado extremeño pitó un penalti en contra del Villarreal en el minuto 73, por una mano de Bruno, muy protestada por jugadores y aficionados, que supuso el empate del Real Madrid (2-2), al transformarlo Cristiano Ronaldo. Los blancos ganaron por 2-3, después de que Álvaro Morata anotara el tercer tanto en el minuto 83.

La sanción del penalti provocó muchas quejas de los jugadores del Villarreal, Bruno, Soldado y Álvaro -estos dos últimos en el banquillo- y también de su técnico, Fran Escribá, que fue expulsado también en ese minuto.

La expulsión de Escribá fue argumentada por Gil Manzano por "hacer observaciones de orden técnico" a una de sus decisiones "a gritos y gesticulando, haciendo caso omiso a las indicaciones del asistente 1 y del cuarto árbitro".

"Una vez expulsado retrasó su retirada del área técnica poco menos de un minuto siendo avisado varias veces de que debía abandonar dicha zona", añadió el colegiado.

También al término del parido, el presidente del Villarreal, Fernando Roig, se mostró crítico con el árbitro y su decisión de señalar penalti.

"Claramente tampoco le pega en la mano. Viene de un rechace de un compañero. No va al balón. Es un rebote. Ha habido creo una parecida en el otro área que no ha sido penalti. No sé si es por el contraste del color amarillo al blanco y no se ha pitado. Ahí se nos ha matado el partido. Igual que con un jugador menos para cambiar", destacó.