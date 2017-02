Director C.Popular: nuestro modelo funciona y no ha necesitado ayuda del FROB

València, 27 feb (EFE).- El director de Caixa Popular, Rosendo Ortí, ha manifestado que el modelo de caja cooperativa de crédito funciona y en su caso no ha necesitado ayuda del FROB como otras entidades, y en la Comunitat Valenciana "interesa que siga existiendo" por su carácter social y solidario.

En un desayuno informativo con motivo de su cuarenta aniversario, Ortí se ha preguntado si "los vientos de concentración" en el sector bancario son trasladables a los modelos de las cajas de crédito, y ha defendido la pluralidad y la diversidad si las entidades de crédito funcionan bien.

El director de Caixa Popular ha dicho esperar que a las Comunidades Autónomas no les interese ese camino y el modelo de cajas de crédito tenga continuidad al tratarse de un modelo de gestión social, solidaria y de relación con el cliente.

En su opinión, al Gobierno le gustaría la concentración de las cajas rurales y ha asegurado que ni desde el Banco de España ni el Ministerio de Economía se ha presionado a la caja en este sentido.

Ortí ha señalado que el tamaño "no es garantía de nada" y se ha preguntado si Bankia es mejor que mantener las siete cajas que la integraron al crearse.

El director de la caja valenciana ha asegurado que la desaparición de Bancaja y CAM ha dado oportunidades a Caixa Popular de entrar en segmentos donde no tenía presencia como en el ámbito empresarial, y ha destacado que la Comunitat Valenciana es una plaza financiera potente con gran dinamismo empresarial.

Sobre la oficina virtual eCaixapopular puesta en marcha en enero, ha indicado que permitirá trabajar con clientes de poblaciones donde no tiene oficinas, incluso de otros territorios.

Caixa Popular ha sido la primera caja de la Asociación Española de Cajas Rurales en poner en funcionamiento la plataforma digital, y Ortí ha señalado desconocer si generará distorsión en el resto del grupo, donde cada una tiene su ámbito de actuación en su territorio.

La oficina virtual todavía tiene algunas limitaciones al no estar incluidos todos los productos disponibles, pero es una apuesta de Caixa Popular para dar esta cobertura informática, que no podría ofrecer si no tuviera el apoyo de Rural Servicios Informáticos (RSI).

Para celebrar su 40 aniversario organizará varios actos dirigidos a los socios, a quienes han formado parte de la entidad como reconocimiento a su trabajo y a los clientes (180.000 en la actualidad), así como un acto institucional con la Generalitat.

"Como dicen los americanos, cuando una empresa supera los 40 años es una empresa eterna", ha comentado.

Según ha recordado, en agosto de 1977 el Banco de España concedió la ficha bancaria a la entidad, que nació a partir de la experiencia del modelo cooperativo vasco y de Cooperativas Viviendas Populares, que destinó el 1 % de la venta de viviendas a un fondo social.

Con tres nuevas oficinas abiertas recientemente en Sagunto y Olocau (2016) y en Ibi y el barrio valenciano del Cabanyal (este año), Caixa Popular continuará abriendo sucursales en poblaciones de más de 15.000 habitantes a un ritmo de dos por año y con el objetivo de tener una veintena más en la próxima década.

En la provincia de Alicante tendrá que conjugar su estrategia con la de la Caja Rural de Orihuela, según ha explicado Ortí.

En el último ejercicio, Caixa Popular obtuvo un beneficio de 8 millones de euros, el 29 % más respecto al ejercicio anterior, y realizó unas dotaciones de 9,3 millones al fondo de insolvencia.