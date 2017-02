Sastre: "No hay que obsesionarse con Shevd, hay que asumir que va a meter"

Valencia, 26 feb (EFE).- Joan Sastre, escolta del Valencia Basket, advirtió hoy que en la eliminatoria que a partir del martes les enfrentará al Khimki Moscow Region en la Eurocopa no deben obsesionarse con la capacidad de anotación del exterior ruso Alexey Shved, pero sí asumir que sumará muchos puntos

"Está metiendo veinte o treinta puntos por partido. Tiene muchos puntos, tira, penetra y es muy difícil de parar. Va a meter tiros punteados y difíciles", explicó a Efe el jugador balear.

"Nosotros tenemos que seguir con nuestra defensa de equipo y hacer que se tenga que trabajar lo máximo posible sus canastas", añadió el jugador del conjunto valenciano, que remarcó que el ruso es "un autentico equipazo" y que todos sus jugadores "son de primer nivel".

Destacó que deben "aprovechar la ventaja del factor pista y seguir siendo fuertes en casa", ya que hasta ahora lo han sido porque en Europa sólo han perdido contra el Hapoel Jerusalem.

"El primer partido puede ser clave. Si ganamos el primero, el cruce irá bastante bien pero si lo perdemos iremos a Rusia con mucha presión", explicó.

Con el nuevo formato que estrena en esta edición la competición, estas eliminatorias son al mejor de tres partidos y el Valencia jugará como local el primero y, si es necesario, también el tercero.

Sastre apuntó que para tener "alguna opción de pasar a la siguiente ronda hay que jugar los cuarenta minutos como los últimos veinte ante el Joventut".

En el choque del pasado sábado ante el Divina Seguros Joventut, el Valencia logró enderezar su rumbo tras el descanso. "En la primera parte nos pasaron por encima, pero creo que tenemos que estar contentos con la reacción que tuvimos después del descanso", apuntó.

"Fue desde la defensa. Estuvimos más duros, más intensos, pudimos correr y eso nos dio más acierto en ataque y esa fue la clave", recordó.

"Era un partido complicado, veníamos de la Copa y el martes tenemos el inicio de la eliminatoria contra el Khimki, y era un partido para estar duros de mentalidad. Pudimos sacar un partido que se había puesto muy difícil", resaltó.

Sastre fue clave en esa reacción pues encadenó dos triples consecutivos al inicio del último cuarto cuando la Penya había vuelto a ponerse diez puntos por delante.

"Estuve acertado, otras veces no lo he estado y no siempre lo podrá estar. Lo que sí que se puede hacer siempre es ayudar al equipo estando al cien por cien en defensa. Me tocó a mi esta vez, pero cada día es uno y esta es la mejor virtud del equipo", concluyó.