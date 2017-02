Piden dos años de prisión por celebrar en Youtube la muerte de Manuel Broseta

Madrid/València, 26 feb (EFE).- La Audiencia Nacional celebrará esta semana un juicio contra J.M.LL., quien insertó entre 2008 y 2012 comentarios en vídeos de Youtube celebrando la muerte del expolítico valenciano Manuel Broseta Pont, asesinado en 1992 por ETA.

El acusado escribió frases como "Muy bien q mataran a este degenerado blavero repugnante, cada año lo celebro", hechos denunciados por los hijos del fallecido.

En su escrito de acusación, el fiscal solicita para J.M.LL. dos años de prisión y una indemnización de 3.000 euros para los hijos de la víctima por un delito continuado de enaltecimiento del terrorismo y un delito de humillación a las víctimas o a sus familiares.

Este es uno de los siete juicios que la Audiencia Nacional celebrará esta semana por enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas, como el del tuitero para quien el fiscal pide dos años y medio de prisión por hacer mofa del asesinato de Luis Carrero Blanco.

Siete juicios por enaltecimiento del terrorismo de ETA o del Grapo o por humillación a las víctimas en los que los acusados se enfrentan a penas que oscilan entre un año y dos años y medio de cárcel y que dan muestra de la creciente presencia de este tipo de procesos en la Audiencia Nacional.

La pasada semana se conoció la sentencia a tres años y medio de prisión al rapero mallorquín Valtonyc por injuriar al Rey y ensalzar a ETA y a los Grapo en sus canciones.

El más conocido de los acusados de la próxima semana es Ramón V.P., sevillano residente en Murcia y conocido en la red social Twitter como Cassandra, y quien durante más de dos años publicó mensajes sobre el asesinato por ETA de Carrero Blanco, presidente del Gobierno durante el franquismo.

Eran comentarios de "humor negro" hechos "sin maldad", según dijo él mismo en la red social.

La nieta de Carrero consideró "desproporcionada y un absoluto disparate" la acusación del fiscal, que pide para el tuitero dos años y medio de cárcel y ocho años y seis meses de inhabilitación absoluta en el juicio que se celebrará el miércoles 1 de marzo.

Pero Ramón V.P. no será el único que se siente en el banquillo de la Audiencia Nacional esta semana por hechos similares.

También lo hará Alfredo R. M., acusado de un delito continuado de enaltecimiento de terrorismo con el agravante de reincidencia, al ya haber sido condenado por el mismo delito en 2009, por lo que el fiscal pide para él una pena de dos años de prisión y cinco de libertad vigilada.

Según la Fiscalía, el acusado utilizó Twitter para mostrar su apoyo a organizaciones terroristas, sus integrantes y las acciones cometidas por éstos, además humillar a las víctimas de terrorismo.

Entre 2012 y 2015, Alfredo R.M. publicó comentarios como "yo opino que GALindo merece un tiro en la nuca", en referencia al exgeneral de la Guardia Civil, o fotografías como la del terrorista fallecido Jesús María Echevarría, junto con la frase en euskera "Adiós y honor" que utiliza ETA para despedir a sus miembros.

La Audiencia también juzgará a Javier M.R., acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo por la publicación de forma continuada y habitual, a lo largo de los años 2012 a 2015, de una serie de mensajes en Twitter, por los que el Ministerio Público solicita dos años y seis meses de prisión, nueve años de inhabilitación absoluta y multa de una cuota diaria de 12 euros al día durante 15 meses.

Así, la Fiscalía le acusa de publicar, a través de su perfil de Twitter @JaviMartinez08, mensajes de ensalzamiento y justificación de actos terroristas realizados por las bandas GRAPO y ETA, menosprecio a las víctimas del terrorismo y la publicación de forma continuada de fotografías del etarra Argala justificando y alabando sus actos violentos.

En concreto, el fiscal le acusa de enaltecimiento del terrorismo por publicaciones como "no me callo, digo viva los Grapo!", "Yo opino que Yolanda Barcina merece un tiro en la nuca", "arte proletario! Nunca en el olvido Argala"!" o "5 policías heridos no! Que sean muertos", este último en la protesta "Asedia el Congreso".

En otro caso, la Fiscalía pide para Arkaitz T.V dos años de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo por publicar mensajes, entre 2011 y 2015, de apoyo a ETA en Twitter, donde se podían leer comentarios como "Juan Carlos Primero, más alto que Carrero" junto a consignas usadas por la banda terrorista.

También se juzgará a Jordi C.T. por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo debido a la publicación en la red social Twitter de una serie de fotografías, vídeos y mensajes entre los años 2011 a 2015, por las que la Fiscalía solicita un año de prisión y siete años de inhabilitación absoluta.

La Fiscalía destaca la elevada actividad de Jordi C.T. en su perfil @Puta_Espanya, con mensajes como "no por mucho madrugar, gora eta militar".

Asimismo, se juzgará a Xavier Z. M., para quien la Fiscalía pide un año y otro meses de prisión por un delito continuado de enaltecimiento del terrorismo.

Según el escrito de acusación, Xavier Z. M. publicó entre agosto de 2014 y febrero de 2015 numerosos mensajes en la red social Facebook en los que mostraba su apoyo a la banda terrorista ETA, ensalzaba a sus miembros y defendía la lucha armada.