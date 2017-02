Marcelo: "Hemos sabido no desistir del partido"

Madrid, 26 feb (EFE).- El defensa brasileño del Real Madrid Marcelo destacó la lucha y el empuje puesto por su equipo para remontar dos goles ante el Villarreal y mantener el liderato de LaLiga Santander.

Marcelo subrayó el hecho de que el Real Madrid no se marchara del partido a pesar de los dos goles en contra. "Hemos sabido no desistir del partido. Teníamos una presión importante y gracias a la ayuda de todos luchamos y logramos dar la vuelta al partido. Tenemos que destacar la entrega de todos", dijo en Movistar Plus.

Marcelo justificó el mal primer tiempo realizado por su equipo por la calidad del Villarreal. "Hemos jugado contra un gran equipo. No hay partidos fáciles pero no contábamos con estar dos cero en contra", añadió.

El jugador del Real Madrid rechazó que la presión fuera mayor por la victoria del Barcelona ante el Atlético Madrid. "No sentimos presión del Barcelona en ningún momento. Tenemos presión siempre y lo sabemos".

"Es destacable la entrega de todos. Los del banquillo y los de dentro, los que han entrado han hecho un gran partido", concluyó Marcelo.