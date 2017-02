EU llevará al Congreso la situación de las playas del sur de València

València, 26 feb (EFE).- Esquerra Unida llevará al Congreso de los Diputados la situación de la playas del sur de València en las que, dos meses después de primer temporal, todavía no se ha actuado para reparar los daños.

En un comunicado, la coordinadora de la formación en València, Rosa Albert, ha lamentado que esperan una actuación pero que no ve "voluntad política para garantizar una solución permanente que garantice el futuro de nuestras playas".

Albert ha valorado la gestión que desde las distintas administraciones se ha dado ante la situación en la que han quedado las playas del Sur de la Ciudad después del fuerte temporal que afectó a la costa y que ha hecho desaparecer prácticamente la playa y más de la mitad del cordón dunar.

"Los días inmediatamente posteriores al temporal, como es tradicional se sucedieron las declaraciones de intenciones tanto del Gobierno central como del Ayuntamiento, pero la realidad es que seguimos en la misma situación y lo que es peor parece que se va a recurrir a la solución de siempre", ha apuntado.

En ese sentido, ha afirmado: "No podemos limitarnos a realizar un aporte de arena, hay que adoptar medidas urgentes que den una solución definitiva que proteja tanto las playas como el parque natural".

Albert, que visitó la playa de El Saler acompañada por miembros de la Asociación de Vecinos, ha lamentado que pasado un mes del temporal de enero, esta playa "se encuentre absolutamente abandonada" y constituye un riesgo para la seguridad de las personas por los restos del antiguo paseo -hierros, tubos, piedras- por lo que antiguamente era paseo de arena a escasos metros de la playa.

"Precisamente esto que desde Costas normalizan, justificando que es algo normal que pasa todos los años, es lo que indica que lo que se está haciendo hasta ahora, limitando las actuaciones al aporte de arena no deja de ser un parche que no solo no mejora la situación sino que la empeora", ha resaltado.

Ha asegurado que desde EUPV, son "conscientes de que la solución no es fácil dado las continuas agresiones a las que se ha sometido al litoral, las construcciones urbanísticas en primera línea de playa y las constantes ampliaciones del puerto".