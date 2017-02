Bruno: "No es penalti, no podía apartarme"

(Corrige el lead)

Redacción deportes, 26 feb (EFE).- Bruno Soriano, centrocampista del Villarreal, afirmó este domingo que la jugada con la que el Real Madrid empató un partido que terminó 2-3, el penalti que transformó Cristiano Ronaldo, no fue mano porque no pudo apartarse para evitar que la pelota le diera en el brazo, tras un rebote.

"Se verá claro en televisión que no puedo hacer nada y aunque rebotó en el brazo, no podía apartarme. Es clarísimo que no es penalti. El árbitro me dijo que era claro", explicó.

Para Bruno, el Villarreal hizo un gran partido y lamentó haber recibido el 2-1 porque hizo mucho daño a su equipo. "Nos ha hecho echarnos para atrás y ellos han salido con ambición y han demostrado que tienen pegada", dijo en Movistar Plus.

"Era un partido importante. hemos demostrado que somos un equipo fuerte y que hemos dominado a un buen equipo. Hay que pasar página y ya está", concluyó.