Zidane: "No nos cuesta reaccionar, nos levantamos cada vez que no sumamos"

Madrid, 25 feb (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mostró plena confianza en la reacción de sus jugadores en el estadio de la Cerámica tras perder en Mestalla, al asegurar que no les cuesta reaccionar y se levantan con rapidez de un mal resultado, aunque admitió que los rivales "no juegan igual" contra su equipo.

"No nos cuesta reaccionar, nos levantamos cada vez que no sumamos y tenemos un partido complicado. Antes del Valencia ganamos cuatro partidos seguidos, sabemos que podemos, tenemos y debemos mejorar las cosas siempre porque esto es largo y difícil en la Liga", dijo

"Tienes rivales que cuando juegan contra ti es el partido del año para ellos. A veces no veo al mismo rival cuando juegan contra otros, pero es algo que sabemos que es normal porque tienen una motivación extra contra el Real Madrid. Debemos de tenerlo en cuenta", añadió.

Se perfila titular por primera vez desde su lesión el galés Gareth Bale. "Está al cien por cien, lleva días entrenando con nosotros", aseguró Zidane que lamentó la baja por lesión de Rapahael Varane al que pierde durante un mes.

"Es una baja muy dura, ha jugado muchos minutos y muchos partidos, es un jugador muy importante y lo ha demostrado con su rendimiento. Sabemos que no va a estar con nosotros un tiempo y no puedo decir una fecha, pero espero que vuelva pronto", deseó.

No quiso marcar una fecha para su vuelta, ni confirmar si será Pepe o Nacho Fernández su sustituto. "Los dos van a estar con nosotros, mañana se verá quién juega. Solo están fuera Varane y Danilo".

"Con una lesión muscular de grado dos estará un buen tiempo fuera y hay que pensar siempre en que tenemos otros jugadores disponibles, listos para jugar y que están a tope para jugar en su posición. No estamos contentos con su lesión pero no podemos hacer nada", lamentó.

El técnico madridista confesó que ha visto varias veces repetido el partido de Mestalla para corregir errores, el principal la falta de concentración a la que apuntó nada más perder y que dijo se puede volver a repetir, aunque dio la razón al capitán Sergio Ramos admitiendo que fueron errores puntuales.

"Cuando Ramos dice que no faltó actitud es verdad. Igual me he equivocado yo porque entramos muy bien con el balón, pero tuvimos dos fallos y nos metieron dos goles. Luego la actitud fue buena por parte de todos. Hay que analizar y pensar por qué los momentos clave del partido son al principio y al final, hay que estar más concentrados porque el rival te puede meter en dificultades. Lo difícil es tener constancia", analizó.

"He vuelto a ver el partido dos o tres veces pero ya está, el Valencia ya pasó y hay que ver en lo que podemos mejorar con y sin balón. La clave es intentar que no pase más lo que nos pasó, pero puede pasar otra vez porque el fútbol analizando y trabajando en el campo luego el rival te puede meter en dificultades", añadió.

No se mojó Zizou con un resultado en el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, y prefirió centrarse en el Villarreal, un rival del que destacó la dificultad que tendrá vencerles en su estadio.

"Ahora es más difícil todavía. El Villarreal es un rival muy bueno, defensivamente son un bloque que lo hace muy bien y tiene mucha calidad en ataque. Sabemos de la dificultad del partido, pero para nosotros es bueno jugar ya mañana después del partido del miércoles. Tenemos la oportunidad de sumar otra vez y es lo que vamos a intentar hacer", manifestó.

Y descartó que vaya a ser un partido decisivo y una jornada clave en la lucha por el título. "No va a cambiar nada hasta el final. Recuerdo el año pasado nosotros teniendo muchos puntos de desventaja y al final el fútbol nunca sabes lo que va a pasar. Cada partido es una posibilidad de sumar y nosotros la perdimos el miércoles pero tenemos otra mañana. No solo va a ser complicado el partido ante el Villarreal, hay muchos más hasta el final de temporada".