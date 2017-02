Fran Ruiz: "No soy representante de jugadores del Eldense"

Elda , 25 feb .- El entrenador oficial del Eldense, Fran Ruiz, ha negado hoy que fuera el representante de tres jugadores del equipo y añadió que lleva tres semanas en el club en las que están "en el filo de la navaja" para todo.

"Personalmente, como todo jugador o entrenador tengo un representante, pero para nada soy agente deportivo", agregó Fran Ruiz, quien señaló que los medios y algunos sectores no apoyan al equipo.

"No he escuchado en ningún medio que nos meten un gol en claro fuera de juego en Villarreal, ni que el segundo tanto del Hércules también es dudoso. No culpo a nadie de que se haya perdido por eso, pero tampoco nadie lo ha defendido", señaló.

"Mi equipo tiene nivel pero con el corazón en la mano, nuestro próximo rival, el Alcoyano, tiene un nivel más alto, aunque pese a ello mis jugadores saldrán con todas las armas que tiene para plantar cara", indicó.

"Tenemos nivel suficiente para competir en Segunda División B, aunque no para estar arriba", concluyó el técnico del conjunto eldense.