Expertos defienden que se trabaje en las aulas con las emociones de los niños

València, 25 feb (EFE).- Profesionales de distintos ámbitos se han reunido hoy en València para analizar la problemática del acoso escolar y han reivindicado que el trabajo con las emociones de los niños debe tener también un lugar en las aulas.

La II Jornada por la Convivencia en el Aula, organizada por Loftalento y Fundación Edukar Ahora, se ha celebrado en el complejo de La Petxina con la asistencia de más de 300 docentes y ha analizado el acoso escolar desde los ámbitos neurocognitivo, psicológico y legal, entre otros, según fuentes de la organización.

La experta en liderazgo Ascensión Garrido ha incidido en la necesidad de que padres, madres y profesores trabajen con las emociones de los niños, tanto en casa como en la escuela, para ayudar a prevenir el acoso escolar.

Garrido también ha destacado la importancia de que se reconozca a los jóvenes lo que hacen y no reciban "ni más ni menos de lo que merecen", y ha lamentado que "a veces el objetivo del programa educativo no deja espacio a la atención de cada niño y de cada conflicto, sin el cual no habría metas que cumplir".

Por su parte, el neuropsicólogo José Mazón ha explicado la problemática en el aula desde las neurociencias y ha señalado que los profesores "deben inspirar a los alumnos, que han de ser un reto para ellos y no un problema".

El profesor de la Universitat de València Carlos Caurín ha remarcado la importancia de la figura del mediador escolar, que debe discernir entre lo que es un simple conflicto residual y una verdadera actividad de acoso, que se da cuando hay una desigualdad de poder y cuando la situación se prolonga en el tiempo y en el espacio o en las redes sociales.

Consuelo Benavente, coordinadora de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de València, ha subrayado que el niño que agrede también es una víctima que debe ser tratada con programas de resolución de conflictos antes de tener que llegar al juzgado.

La policía nacional y experta en liderazgo Carmen Úbeda ha puesto el acento en prevenir el acoso desde la información en las aulas, para que los alumnos sepan lo que es y por qué no debe ejercerse, así como en la necesidad de enseñarles a utilizar las redes sociales de manera responsable.

La cofundadora de Loftalento y Fundación Edukar Ahora, Mª Carmen González, ha definido el acoso escolar como un reto prioritario de padres, madres y profesores, en el que no solo hay una forma de actuar y hay que comprometerse a solucionarlo con tolerancia a la incertidumbre, responsabilidad compartida y capacidad de análisis.

Los especialistas también han abordado las dinámicas comunicativas para ayudar a los jóvenes a pasar del estado en que se resisten a los cambios y están en un bloqueo neuromuscular, al estado en que se sienten centrado, abierto y alerta-consciente.