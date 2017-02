Los centros de empleo para discapacitados denuncian la disminución de ayudas

València, 24 feb (EFE).- La Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (AGEVALCEE) ha denunciado hoy la existencia de 28 expedientes no resueltos de centros de empleo y ha anunciado que en su asamblea, que tendrá lugar el 1 de marzo, se debatirán las medidas a adoptar ante la disminución de las ayudas.

Así lo han anunciado desde la patronal, que está formada por 130 centros de la Comunitat que dan trabajo a unos 7.000 trabajadores con discapacidad, en un comunicado, en el que han considerado que "peligra la supervivencia de los trabajadores de las empresas de economía social".

En la Asamblea General, que tendrá lugar el 1 de marzo a las 10 en las instalaciones de la ONCE, se debatirá la posible aprobación de la interposición de contenciosos administrativos colectivos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra el SERVEF por la "no resolución" de los expedientes de los Centres Especiales de Empleo (CEE) pertenecientes a esta patronal".

En este sentido, han detallado que hay 28 expedientes no resueltos que, por tanto, no se pueden cobrar, y que esos centros "no tienen derecho a la ayuda, basándose en la concurrencia competitiva".

"Cabe añadir además que a la mayoría de centros les han minorado las ayudas. A esto se suma el agravio comparativo con otras comunidades, donde el importe de las ayudas ya se ha cobrado en su mayoría", han afirmado desde AGEVALCEE.

Durante la asamblea, asimismo, se "facultará expresamente al presidente de la patronal para el otorgamiento de poderes de representación procesal a los abogados o procuradores que fueren necesarios para la defensa y representación ante los tribunales de la agrupación".

"Si el importe de las ayudas se mantiene y los CEE continúan igual, se dejará otra vez 28 expedientes o más sin cobrar, ya que con el dinero actual destinado a las subvenciones no llegará más que para un 60 % del personal con discapacidad que trabaja en los CEE", han advertido desde la patronal.

A su juicio, "no es lógico" que "si la Comunitat Valenciana recibe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) un 30 % ó 40 % más para políticas de empleo, no se incrementen en la misma proporción las ayudas".

Lo contrario supone, según AGEVALCEE, "una discriminación" a los trabajadores de estas empresas que "luchan por el empleo de las personas con discapacidad", que, han denunciado, son "un 40 % más pobres" en la Comunitat Valenciana que en otras comunidades.

Por otra parte, han anunciado que tratarán sobre la orden de ayudas de 2017 y los posibles motivos de impugnación y han criticado que los Centros Especiales de Empleo "aguantan a duras penas" ya que "el retraso en los pagos hace muy difícil su continuidad".