El Ayuntamiento de Chiva, condenado a pagar 1 millón por unas expropiaciones

València, 24 feb (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado al Ayuntamiento valenciano de Chiva a pagar 1.056.745,33 euros a los propietarios de unos terrenos que fueron expropiados y que reclamaron al no estar de acuerdo con el justiprecio.

Según consta en la sentencia, facilitada por el Consistorio de Chiva, estos terrenos se ubican en las calles del Doctor Corachán y del Doctor Nácher, tienen una superficie de 904,96 metros cuadrados y fueron expropiados por la anterior corporación para ejecutar una zona verde anexa a la Casa de la Cultura.

Los propietarios de los terrenos no aceptaron el precio que marcó la Junta de Expropiación Forzosa en su momento, casi cinco veces inferior a lo que la sentencia actual ha reconocido, y recurrieron a la justicia, que ahora les ha dado la razón y condenado al pago al consistorio.

Además, el Ayuntamiento de Chiva deberá pagar intereses de demora desde el año 2010, cuando se inició el procedimiento.

Desde el consistorio se esperaba desde hace meses que llegara esta sentencia condenatoria y se estudia solicitar un crédito para poder hacerle frente en las próximas semanas y que no suponga "un problema de tesorería", han explicado las mismas fuentes.

"El importe es lo suficientemente importante como para no poder afrontarlo en este momento, y en caso de hacerlo con recursos propios supondría repercutirlo retrasando el pago a los proveedores del Ayuntamiento, algo a lo que no estamos dispuestos, porque no tienen por qué soportar la mala gestión del anterior gobierno", ha asegurado el alcalde, Emilio Morales.

Los contenciosos judiciales a los que tiene que hacer frente el Ayuntamiento de Chiva por actuaciones en las dos anteriores legislaturas costarán más de 2,6 millones de euros, ha agregado Morales.

Hasta ahora se ha condenado al consistorio también a pagar 690.000 euros por unas expropiaciones irregulares de los terrenos del Campo de Fútbol de La Murta, 234.000 euros por la devolución de un impuesto a un constructor y 600.000 euros en concepto de multa por construir sin los permisos necesarios un carril-bici.