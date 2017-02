Tevenet: "Tras las derrotas sólo puedes trabajar y aguantar el chaparrón"

Alicante, 23 feb (EFE).- Luis García Tevenet, entrenador del Hércules, no ha querido valorar si su futuro como técnico del conjunto alicantino corre peligro en caso de perder ante el Lleida este sábado y ha incidido en que tras los últimos malos resultados sólo puede "callar, correr, trabajar y aguantar el chaparrón".

Juan Carlos Ramírez, apoderado del Hércules, apuntó este miércoles que no podía garantizar la continuidad de Tevenet como entrenador hasta final de temporada, unas palabras que no han sorprendido al preparador andaluz.

"Es normal que un directivo hable de lo que piensa y de lo que puede suceder. A mí, como a cualquier entrenador del mundo, lo que me avala es mi trabajo y los resultados. Pierdo mi tiempo en trabajar", ha comentado Tevenet.

El técnico ha reconocido, no obstante, que el vestuario "sabe de la situación" en la que se encuentra el equipo, fuera de puestos de promoción, "y es consciente de que hay que dar un giro al fútbol, intentar ganar en Lleida y hacer un buen partido".

"Yo me encuentro bien, como hace quince días. Preparando el siguiente partido y con toda la ilusión del mundo de volver a la senda del triunfo desde el trabajo", ha sentenciado.

"Siento el cariño de mucha gente, no solo del vestuario o del club. Hay mucha gente en la calle que me para y me da ánimos. Eso me revitaliza y me hace pensar que hay gente que todavía cree en el proyecto. Ante esa gente lo que me queda es trabajar", ha dicho.

"Soy el primero que desea que esto fluya y corra con el viento a favor", ha asegurado Tevenet, quien ha explicado que, ante la visita al Lleida, esta semana ha hecho especial hincapié en los entrenamientos en "situaciones tácticas y de balón parado" que les han hecho "mucho daño" en los últimos compromisos.

Para adaptarse al estilo de juego del conjunto catalán es previsible que el técnico herculano introduzca novedades en la alineación y no ha descartado que pueda haber, incluso, un relevo en la portería.

"Son situaciones que se valoran, pero también hay que tener en cuenta que Chema (Giménez) viene de una lesión de dos meses y hay que ver cómo está. Hay que tener ciertas garantías si hay un cambio", ha comentado.

"Tampoco culpo a Iván (Buigues) al cien por cien de todo lo que está sucediendo", ha concluido.