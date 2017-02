Puig anuncia un decreto sobre el uso y distribución de desfibriladores

València, 23 feb (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado hoy que el Gobierno valenciano aprobará en los próximos días un decreto para regular el uso y la distribución de desfibriladores en la Comunitat con el fin de que esta sea una autonomía "cardioprotegida".

Puig se ha pronunciado así en el pleno de Les Corts en respuesta a una pregunta del portavoz de Ciudadanos, Alexis Marí, sobre la situación actual de la Sanidad en la Comunitat Valenciana, que para el president es, "sin lugar a dudas", mejor que hace veinte meses, "y seguro que peor" que dentro de unos años.

El president ha explicado que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en los países desarrollados, y por eso se va a aprobar este decreto, dentro de la "vocación de servicio" a todos los valencianos del Consell.

Marí ha cuestionado la política de nombramientos de la Conselleria de la Sanidad, donde su titular se ha dedicado a tejer una "red clientelar colocando a dedo a sus amigos y conocidos" e incluso se "echa a los que están ahora para colocar a sus amigos", y ha preguntado si ese es el servicio público que defienden.

"Los nombramientos se hacen de acuerdo con la ley", no "como hacían otros", pues la ley y ellos eran "absolutamente un oxímoron", le ha replicado Puig, quien ha defendido que la intención del Consell es hacer "una gestión decente".

Puig ha asegurado que van a conseguir "de verdad" una sanidad pública y de calidad "para todos", sin discriminación por razón alguna, y ha defendido que el Consell está reparando derechos y dotando a la Sanidad de recursos, de manera que el presupuesto para este año es el "más importante que jamás se ha dedicado" a Sanidad.

"El derecho a la salud es un derecho fundamental", ha manifestado el president, quien ha recordado que 1.200 personas han recuperado el derecho a la salud, más de 1,3 millones ya no abonan el copago farmacéutico, se ha reducido un 32 % el abandono de tratamientos, y se ha eliminado el copago a los menores vulnerables.

"Son pequeños avances, claro que sí, pero son avances muy importantes, sobre todo para aquellos que lo sufren", ha destacado Puig.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha resaltado además los ahorros conseguidos con la gestión sanitaria, pues con la recuperación de las resonancias magnéticas se han ahorrado casi 4 millones, 9 millones con una mejor gestión de los conciertos, y 2 millones al reducir la derivación de operaciones a clínicas privadas.

Puig ha resaltado que se ha trabajado para aprovechar bien los recursos, dentro de una política basada en la eficiencia y no en recortes; se ha dado estabilidad al empleo, y se han hecho esfuerzos como con el plan de hepatitis C, que ha permitido salvar la vida a 6.500 personas, aunque el Estado aún debe 27 millones de euros a la Generalitat por ello.

Marí ha aseverado que la gestión de la Conselleria de Sanidad no es "eficaz" ni "eficiente", ni siquiera "estética", sobre todo en los nombramientos, porque parece que en ese departamento los altos cargos están "por encima de la ley" y pueden "incumplir" la referida a incompatibilidades "y no pasa absolutamente nada".

El portavoz de Cs ha afirmado además que la Conselleria no ha cumplido "ni la mitad" de los objetivos marcados para 2016 y tiene "obsesión" con el sector privado, cuando "esto no es Venezuela" y las decisiones no se deben tomar por criterios "ideológicos, sino por buena gestión".

En el turno de repreguntas, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha asegurado sobre la próxima recuperación de la concesión del hospital de Alzira que los trabajadores seguirán en sus puestos y se mantendrá la cartera de servicios, y ha defendido que no buscan "una sanidad barata", sino "de calidad y equidad".