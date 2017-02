La UMH llevará a cabo acciones de colaboración con universidades de EEUU

Elche , 23 feb .- La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha iniciado acciones de colaboración con facultades de Derecho de universidades de Estados Unidos, dentro del Plan de Internacionalización de la institución ilicitana.

Estos encuentros se han centrado en el intercambio de información entre las universidades sobre sus programas académicos y científicos para identificar los posibles intereses comunes.

Asimismo, se pretende estimular el establecimiento de relaciones entre académicos de ambas instituciones para el intercambio científico y cultural, así como para fomentar la movilidad internacional.

El vicedecano del Grado en Derecho de la UMH, Alfonso Ortega Giménez, y la coordinadora de Proyección del Grado en Derecho, Elena Fernández Castejón, han visitado las Facultades de Derecho de Saint Mary's University, University of Texas at Austin School of Law y Florida International University, según ha anunciado la institución ilicitana en un comunicado.

Las actividades de internacionalización llevadas a cabo con estas universidades tendrán implicaciones directas en la internacionalización de las titulaciones de Derecho; Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE), Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Este plan está financiado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales a través de las ayudas a la internacionalización de las Escuelas, Facultades e Institutos (AIEFI 2016).

Por otra parte, el pasado mayo, la UMH firmó un convenio con la Academic Language Institute para la puesta en marcha del Área de Estudios Hispanoestadounidenses, dependiente de la Cátedra Miguel Hernández, para proyectar esta cátedra y la propia institución académica ilicitana en los Estados Unidos.

Con este acuerdo se pretende establecer un marco de actuación a través de relaciones con instituciones académicas norteamericanas, que promuevan el encuentro entre la literatura hispanoestadounidense (chicana) y la española (mediterránea).

El compromiso de colaboración contemplaba, además, la difusión en Estados Unidos del primer programa oficial "Study Abroad" de la UMH de "Estudios Culturales Mediterráneos", así como otros estudios temáticamente relacionados y dirigidos a estudiantes y profesores de universidades norteamericanas.