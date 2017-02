El Festival sobre Enfermedades proyectará 77 cortometrajes en el IVAM

València, 23 feb (EFE).- El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) inaugurará el 25 de febrero la tercera edición del Festival Internacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades (FICAE), organizado por la Universitat Politècnica de València y la Cátedra Arte y Enfermedades, en el que se proyectarán 77 cortos sobre esta materia.

El acto inaugural, que supondrá el inicio de una semana en la que Valencia acogerá cine relacionado con la conciencia social de las diversas enfermedades, contará con el pase del largometraje documental Before We Go, producido en Bélgica y que tendrá la presencia de su director, Jorge León.

El film es un documental que transcurre en el Teatro Real de La Monnaie, de Bruselas, donde tres actores que trabajan allí se dan cita con tres personas al final de sus vidas para mostar un retrato de la muerte que habla de "la tragedia del cuerpo y la transfiguración por el arte".

FICAE, el primer festival del mundo centrado en enfermedades, sigue ampliando sedes y actividades, con el fin de fomentar "la sensibilización y la conciencia social sobre la enfermedad como proceso de vida", y propone hablar de la enfermedad "desde otras narrativas", como política, cultural y social.

Además, el festival, que se celebrará del 25 de febrero al 4 de marzo, cuenta con actividades programadas que tratan sobre homofobia, la guerra en Siria y sobre cómo los recortes han afectado al sistema sanitario.