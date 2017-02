El Consell llama a un gran pacto valenciano contra la violencia machista

València, 23 feb (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha llamado hoy a construir "un gran pacto valenciano contra la violencia de género", que sea además el "embrión" de un futuro pacto de Estado en esta materia.

Oltra ha hecho estas afirmaciones tras la concentración del Gobierno valenciano celebrada este mediodía frente al Palau de la Generalitat, a la que han asistido también portavoces parlamentarios y miembros de la sociedad civil, para condenar los dos últimos casos de violencia machista ocurridos en la Comunitat, los de sendas mujeres asesinadas en València y en Gandia.

La vicepresidenta ha convocado a toda la sociedad civil, a las entidades feministas, sindicatos, patronales, universidades, a todos los partidos políticos y a todos los gobiernos de ámbito local, autonómico y central a trabajar por ese pacto, que según ha dicho debe incluir políticas y recursos.

"Tenemos que parar esta masacre, ya estamos hartas", ha aseverado Oltra, quien ha reivindicado: "Ni una más, ni una menos", y ha reclamado que esta cuestión sea "prioridad uno".

Según ha dicho, tanto el president de la Generalitat, Ximo Puig, como ella se van a "dejar la piel" para que la valenciana sea la primera Comunidad de España "con un gran pacto contra la violencia de género" que se pueda trasladar al Gobierno de España.

Ha indicado que esta concentración es por Gloria Amparo y por Dolores, dos mujeres asesinadas "en dos atentados machistas", y pretende seguir enviando el "mensaje claro" de que la sociedad está con las víctimas, sus familiares y sus amigos, y para proteger a las víctimas de esta violencia.

"Y absolutamente enfrentados con los canallas, cobardes, agresores y homicidas que cortan la vida de las mujeres porque se piensan que son de ellos", ha resaltado la vicepresidenta.

"No tenéis sitio entre nosotros, no os queremos, no tenéis sitio en una sociedad avanzada, en una sociedad que quiere construir relaciones igualitarias", ha añadido.

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha lamentado que la violencia machista haya dejado esta semana tres mujeres fallecidas en la Comunitat, por lo que ha clamado: "Basta de feminicidas, basta de violencia contra las mujeres, basta de terrorismo machista".

La concentración silenciosa ha sido interrumpida por un grupo de mujeres que han gritado "Prou silenci, prou feminicidis" y han mostrado una pancarta en la que se podía leer "Ens volem vives. Produ feminicidis. Contra la violencia machista, autodefensa feminista".

Oltra ha afirmado que el silencio "también puede ser elocuente", y se ha acercado a hablar con ellas al término del acto, igual que han hecho el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Carmen Montón.

Las mujeres les han explicado que, a su juicio, lo peor que hay contra la violencia machista es el silencio, pues han estado calladas "durante siglos" y necesitan "gritar el dolor" que sienten cada vez que matan a una, y que los medios de que disponen para ello son su voz y la presencia en la calle.