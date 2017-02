Bravo ve sorprendentes y algo preocupantes algunos nombramientos de fiscales

Valencia, 23 feb (EFE).- La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha considerado "muy sorprendentes y algo preocupantes" algunos de los cambios propuestos por el fiscal general del Estado al frente de distintas Fiscalías, aunque se ha mostrado respetuosa con la decisión.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de Les Corts, Bravo ha considerado que se ha relevado a profesionales que "han demostrado un gran compromiso con la justicia, un gran conocimiento y una gran inteligencia" para actuar en momentos "muy difíciles" para este país, en el ámbito del terrorismo y la corrupción.

Ha asegurado ser "respetuosa" con la decisión del fiscal general del Estado, pero ha insistido en que algunos cambios le han parecido "realmente llamativos", aunque no ha precisado cuáles.

Preguntada por la denuncia del ex fiscal superior de la región de Murcia Manuel López Bernal sobre las intimidaciones a los fiscales anticorrupción, Bravo ha dicho no tener constancia como consellera de la existencia de presiones y no haberlas recibido nunca cuando era fiscal.

No obstante, ha precisado que en sus siete últimos años de fiscal antes de entrar en el Consejo General del Poder Judicial, ejerció de fiscal de menores, pero ha asegurado que si esas denuncias son ciertas el asunto es "muy preocupante".

Para Bravo, es necesario realizar "una amplia reflexión" y adoptar "medidas urgentes por parte de Fiscalía General del Estado para averiguar qué es lo que está pasando".

"Creo que si se invade la autonomía del Ministerio Fiscal y la independencia del Poder Judicial es el mayor ataque que al Estado de Derecho se le puede hacer", ha advertido la consellera de Justicia, quien ha asegurado que "estarían en juego los derechos de los propios ciudadanos".