Ramírez confía en Tevenet como técnico pero no asegura que termine la Liga

Alicante, 22 feb (EFE).- Juan Carlos Ramírez, apoderado del Hércules, ha afirmado hoy que confía en el técnico Luis García Tevenet para clasificar al equipo para la promoción de ascenso a Segunda pero no ha garantizado su continuidad hasta final de temporada.

"El fútbol es fútbol y Luis (Tevenet) es un profesional. Y si me preguntas si puedo garantizar el puesto de Luis hasta final de temporada, no puedo hacerlo", ha comentado Ramírez sobre la posible destitución del entrenador si el Hércules no gana en Lleida.

No obstante, Ramírez ha incidido en que tendrán que "analizar paso a paso" lo que suceda ante el cuadro ilerdense este sábado.

"Podemos ir a Lleida, hacer un gran partido y perder; empatar y hacer un partido de mierda o perder haciendo un partido de mierda", ha argumentado el dirigente para dejar claro que la decisión se tomará en función de las sensaciones del Hércules en Lleida.

En temporadas anteriores, Ramírez abogó por destituir a José Rojo 'Pacheta' y Manolo Herrero como técnicos en situaciones similares a la del Hércules -a día de hoy el equipo está dinámica negativa y fuera de puestos de promoción-.

Sin embargo, el directivo ha apuntado que quizás sea "más paciente por el trabajo que está realizando Luis (Tevenet)". "Me consta la profesionalidad de nuestro entrenador y hay que confiar en él para sacar esto adelante", ha dicho.