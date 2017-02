Nino: "Es un momento clave para arrancar e ir para arriba"

Elche , 22 feb .- Juan Francisco Martínez 'Nino', delantero del Elche, aseguró este miércoles que el equipo ilicitano se encuentra en un momento clave de la temporada para arrancar y engancharse a la pelea por la promoción de ascenso, aunque para ello deben ganar el próximo sábado ante el Huesca.

"Viendo lo que queda de temporada, estamos en un momento clave para arrancar y subirnos al carro. Para ser ambiciosos e ir para arriba", indicó el delantero almeriense, quien insistió en que el equipo debe ser ambicioso "sí o sí".

"Es el momento de dar el golpe sobre la mesa y de sumar", afirmó el atacante, quien aseguró que el Elche se encuentra en un "buen momento" como demostró ante el Lugo.

Nino, máximo goleador del equipo con nueve tantos, está ya a uno solo de anotar el número 100 con la camiseta del equipo ilicitano, algo que admitió que le hace ilusión, aunque aclaró que no es una "obsesión".

"Sería bonito lograrlo el sábado, pero por encima de todo lo importante es que el equipo gane", explicó el futbolista, quien confió en que una nueva victoria ante el Huesca pueda animar a la afición ilicitana de cara al final de la temporada.

El delantero, sin embargo, evitó hablar de la promoción como objetivo, aunque admitió que el Elche ha fichado bien en el mercado de invierno. "Ha venido gente con compromiso y actitud, pero mi objetivo es claro: partido a partido", reiteró.

"No es vender humo sino trabajo", añadió el jugador, quien alertó del peligro del Huesca, un rival que intuyó muy diferente al que perdió con el Elche (0-3) en la primera vuelta.

"El Lugo aquí nos metió un repaso y fuimos a su campo y ganamos. Cada partido es diferente. Será complicado y se decidirá por pequeños detalles", explicó Nino, quien recordó que el mensaje de la plantilla no ha cambiado.

"Somos los mismos de hace 15 días y seguimos con humildad y trabajo", recordó el goleador del Elche, quien admitió que el vestuario es "ambicioso y quiere más".

Nino se refirió a Dominique Malonga, delantero incorporado por el club en el mercado de invierno, al que definió como un atacante "corpulento, diferente y rematador" y también se mostró satisfecho con su rendimiento a lo largo de la temporada.

"Siempre intento dar el máximo y competir. No me pongo una cifra de goles, sino ayudar al equipo en todo lo que pueda y que me respeten las lesiones", explicó Nino y admitió que los equipos que quieren pelear por objetivos ambiciosos deben hacerse "fuertes en casa".