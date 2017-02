Leandro Paredes: "Quiero hacerlo bien para quedarme aquí muchos años"

Roma, 22 feb (EFE).- El centrocampista argentino Leandro Paredes aseguró este miércoles que su objetivo es seguir haciéndolo bien con el Roma para poder quedarse "muchos años" en el conjunto capitalino, en la rueda de prensa previa al partido de la Liga Europa contra el Villarreal.

"Tengo que seguir trabajando bien como lo estoy haciendo en este momento para quedarme aquí muchos años", declaró el medio argentino.

El exjugador del Boca Juniors, de 22 años, informó de que necesita mejorar en "todos los aspectos", pero se mostró optimista de cara a la posibilidad de lograrlo.

"Tengo que mejorar en todos los aspectos y es lo que trato de hacer en todos los entrenamientos. Sé que si sigo así lo conseguiré", consideró.

En las últimas sesiones de mercado, Paredes ha sido situado por muchos medios entre los objetivos de mercado de varios clubes europeos pero el argentino subrayó que siempre vivió esos momentos con tranquilidad.

"En enero he estado muy tranquilo, como también el pasado verano. Por lo que se refiere a mi renovación, todavía no he hablado con el club, pero estoy muy tranquilo también en este momento", dijo.

Preguntado sobre si prefiere formar el doble pivote con el holandés Kevin Strootman o con Daniele De Rossi, Paredes destacó que se encuentra a gusto con ambos futbolistas.

"El entrenador me pide las mismas cosas tanto con Daniele (De Rossi) como con Kevin (Strootman). Me encuentro bien con los dos y siempre trato de hacer mi juego. Para mí no hay diferencia", aseveró.