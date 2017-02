José Gaspar: "La situación es muy delicada pero no firmo el cuarto puesto"

Alicante, 22 feb (EFE).- El futbolista del Hércules José Gaspar ha reconocido que el Hércules atraviesa "una situación muy delicada" pero ha asegurado que no firma que el equipo acabe en cuarta plaza de la clasificación y dispute la promoción de ascenso.

El Hércules, tras la derrota ante el Badalona en la última jornada de Liga, ha caído de las plazas que permiten jugar las eliminatorias para subir a Segunda. El conjunto alicantino es ahora quinto a dos puntos de su primer objetivo de la temporada.

"Estamos en una situación muy delicada, sobre todo anímicamente pero no firmo ser cuarto. Está difícil pero el Hércules debe aspirar a más. Veo equipo y jugadores para ello", ha comentado José Gaspar.

El futbolista extremeño ha reconocido que los últimos resultados han "complicado" la clasificación del Hércules para la promoción pero ha confiado en la capacidad del equipo alicantino para enderezar el rumbo en la competición.

"Con el equipo que tenemos deberíamos sumar de tres en tres", ha advertido Gaspar, que ha asegurado que en el vestuario son "ajenos" a la posible destitución del entrenador en caso de derrota frente al Lleida este sábado.

"No debemos pensar en eso sino en estar juntos, en arroparnos, no dejarnos llevar por cosas externas. Sabemos que somos los culpables, que no estamos haciendo las cosas bien pero estar unidos, entrenar fuerte y creer en los compañeros es el único camino", ha defendido.

La plantilla del Hércules se ha ejercitado en el estadio Rico Pérez y el técnico Luis García Tevenet ha dejado entrever que planea introducir cambios en la alineación frente al Lleida, más allá del obligado por la baja del defensa Fernando Román.

La principal novedad en el once titular podría ser, por lo visto en la sesión preparatoria, la presencia de Juanma Espinosa en el centro del campo -no ha participado en los tres últimos partidos y no es titular desde la décima jornada de Liga-.

Además, el delantero David Mainz podría regresar a la alineación en detrimento de Juan Delgado, mientras que Manuel Jesús 'Lolo' Ortiz retrasará su posición del centro del campo al eje de la defensa.