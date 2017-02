González ayudará en la nueva patronal pero no estará en primera línea

València, 22 feb (EFE).- El presidente de Cierval, José Vicente González, ha asegurado hoy que estará disponible para ayudar en la creación de una nueva patronal autonómica a partir de la CEV, pero ha dicho que prefiere no estar en primera línea.

González ha manifestado, al ser preguntado por esta cuestión en una mesa informativa por la igualdad salarial en la plaza del Ayuntamiento de València, que hace falta una patronal de ámbito autonómico.

"Que hayamos tenido que matar, bueno, que hayan matado a Cierval no significa que no haga falta una autonómica", según González, que ha calificado la propuesta de la CEV para convertirse en autonómica en una iniciativa "muy oportuna" que hay que llevar a cabo.

El presidente de Cierval ha señalado que la patronal "ha caído" porque dos patas de las tres que sustentaban a la organización "estaban quebradas", en referencia a la CEC y Coepa.

"Esos son los hechos, y si miras los números de Cierval, se ve que nunca ha perdido dinero", ha señalado.

El concurso en la modalidad de liquidación de Cierval se presentará "lo más pronto posible", y en este proceso González dimitirá y se nombrará una junta gestora con expertos en estos procedimientos.

Sobre el apoyo dado por el presidente de la CEV, Salvador Navarro, a González, éste ha indicado que en todo momento le ha apoyado y ha asegurado que en el proceso que ha llevado a acordar la liquidación de la patronal ambos remaban solos.

"Desde hace año y medio hemos presentado diez soluciones distintas y no ha podido prosperar ninguna, pero no será porque no lo hemos trabajado, y entre tanto no se ha recibido un papel de las otras dos" confederaciones provinciales (CEC y Coepa).

Respecto a su cargo como vicepresidente en la CEOE, González ha manifestado que acabará su segundo mandato con Juan Rosell a la cabeza de la patronal y cuando este acabe, "se irá Rosell" y él también.