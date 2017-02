Les Corts aprueban por unanimidad exigir una inversión acorde a la población

Valencia, 22 feb (EFE).- El pleno de Les Corts ha aprobado hoy por unanimidad una propuesta de Compromís para exigir que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 contemplen inversiones en infraestructuras equiparables al peso poblacional de la Comunitat y que compensen la insuficiencia inversora de los últimos años.

Esta propuesta se ha aprobado con un añadido planteado también por de Compromís en el que se exige al Gobierno un "plan de choque" de inversiones que destine, al menos, 1.200 millones de euros anuales entre 2017 y 2020 en inversiones en la región.

También se ha reclamado la puesta en marcha de una comisión mixta de seguimiento de las inversiones para supervisar que los proyectos presupuestados son efectivamente realizados en el término correspondiente.

El PSPV ha agregado otros puntos a la propuesta de Compromís para reclamar que "dentro de estas inversiones y de forma inmediata, se proceda a la finalización de las obras provisionales de implantación del ancho estándar que permitan el transporte de mercancías entre la Comunitat y la frontera francesa y el de viajeros en alta velocidad"

Asimismo, ha reclamado que "se inicien de forma simultánea las actuaciones definitivas previstas en el Corredor Mediterráneo Ferroviario".

El diputado del PP Rubén Ibáñez ha defendido que la postura de su partido en este asunto ha sido siempre la misma y que si este acuerdo parlamentario no ha sido posible antes es una cuestión que deben "mirarse" el resto de grupos.

"Nosotros apostamos e insistimos en reclamar inversiones justas para nuestra Comunitat. Esta propuesta pretende que el Gobierno central invierta más en la Comunitat, pero ¿qué puede hacer el Consell?", ha preguntado Ibáñez al portavoz de Compromís, Fran Ferri.

Ibáñez ha reprochado al Gobierno valenciano que "sólo ha ejecutado el 36 % de las inversiones previstas", motivo por el cual ha considerado "ridículo" dirigir las miradas al exterior para advertir las diferencias en financiación per cápita.

"¿Es normal que un habitante de Morella tenga una financiación de 2.000 euros y que uno de Castellón 17?. El lastre de esta Comunitat no es el Gobierno de España, sino Puig y Oltra", ha añadido.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha exhibido un gráfico en el que, según ha asegurado, se refleja la diferencia de financiación entre los españoles del norte y noroeste peninsular con los que viven en el entorno del Mediterráneo.

"No puede ser que aprobemos esta petición de inversiones y que el ministro Montoro no haga caso. Ustedes -al PP- son del mismo partido que gobierna en Madrid, ¿qué van a hacer para que todo esto no quede en postureo?", ha afirmado el parlamentario de Compromís.

Ferri ha recordado que los sucesivos ministros de Fomento o presidentes del Gobierno han impulsado las conexiones ferroviarias de alta velocidad hacia sus comunidades de origen (Felipe González, José María Aznar, José Blanco, Magdalena Álvarez o Ana Pastor) y ha apuntado que "no sé si Bonig ha de ser presidenta del Gobierno".

"No tengo duda de que (Joan) Baldoví exigirá en Madrid lo mismo que defendemos aquí. ¿Pueden ustedes decir lo mismo?", ha preguntado Ferri al PP.

La diputada socialista Sandra Martín ha lamentado el incumplimiento del Gobierno central en materia de infraestructuras, especialmente las de transporte, y ha citado concretamente el compromiso de finalización del ancho estándar para el Corredor Mediterráneo fijado para 2015 en Castellón y 2016 en Alicante.

"El Estado se compromete muy poco con la Comunitat, e incumple los pocos compromisos alcanzados", ha concluido.

A juicio del diputado de Ciudadanos David de Miguel "no hay nada más objetivo y contundente que los números; estamos infrafinanciados y tenemos déficit de inversiones".

"No hay que buscar culpables, sabemos que el modelo es opaco, injusto y complicado de entender, no está sometido a criterios transparentes, pero eso es el pasado, lo que debemos votar ahora es el futuro, que peligra si desde el Gobierno central no hay compromiso de cambio, para paliar el déficit de inversiones", ha añadido.

Por último, David Torres, de Podemos, ha opinado que "el problema actual tiene apellido Montoro, ya que tenemos un Gobierno en Madrid al que no le interesan los problemas de los valencianos".

Asimismo, ha lamentado que "los políticos valencianos cuando llegan a Madrid abandonan su lealtad. Nosotros votaremos que sí aquí y en Madrid, y nos gustaría que el resto mantuviese el mismo criterio. Ya sabemos que los del PP se pondrán al servicio de su partido, y no nos gustaría que pasara lo mismo con el PSPV".