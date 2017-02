Zidane deja a Pepe fuera de la lista y se desmarca del futuro del portugués

Madrid, 21 feb (EFE).- La ausencia de Pepe de la lista de convocados del Real Madrid para medirse al Valencia en Mestalla es la sorpresa de Zinedine Zidane, que horas antes se desmarcó del futuro del central portugués.

Pepe cubrió a buen nivel la baja de Sergio Ramos ante el Espanyol y los minutos que el capitán no pudo completar ante el Nápoles en la Liga de Campeones por el fuerte golpe que sufrió en la cadera derecha. Regresaba de una lesión muscular y en su rendimiento no se notó, pero es un factor que seguro ha valorado Zidane para darle descanso ante el Valencia.

No lo desveló en la rueda de prensa cuando fue preguntado por Pepe y su situación. El portugués tiene una millonaria oferta de China y la que le presentó el Real Madrid la descartó porque no cubría sus expectativas.

"Pepe es un jugador importante y cuando juega cumple, eso a mi es lo que más me interesa ahora", dijo Zidane.

"Del contrato no puedo decir nada porque no es mi asunto. Lo que me importa es que es un jugador importante de la plantilla y voy a contar con él hasta el final. Habrá partidos que juegue y otros que no. Eso no va a cambiar. Tenemos ocho defensas muy buenos", añadió.