Dependientes recuerdan 10 años de lucha y a las 30.000 personas no atendidas

Valencia, 21 feb (EFE).- La consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha inaugurado hoy la exposición "10 años de lucha en defensa de la Ley de Dependencia", organizada por la Plataforma de afectados, cuyos representantes han recordado a las casi 30.000 personas que en la Comunitat se encuentran "en el limbo de la dependencia".

En la inauguración, que ha tenido lugar en la facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València, han intervenido, además de Oltra, el portavoz y coordinador de la Plataforma por la Ley de Dependencia, Antoni Llàcer, y la directora general de Atención a Personas en Situación de Dependencia, Mercé Martínez.

"Esta exposición es un homenaje a la lucha ejemplar por los derechos de las personas más vulnerables, que han tenido que sostener esa lucha ellos solos", ha manifestado la vicepresidenta, que ha denunciado la "indolencia" del anterior Consell en la aplicación de la Ley de Dependencia que, a su juicio, dejó en "papel mojado".

En este sentido, ha afirmado que en el Consell hay "gente radical, tan radical que nos hemos propuesto en esta legislatura cumplir con la Ley de Dependencia", y ha subrayado que en el primer año de gobierno del actual ejecutivo aumentaron en 44 millones las ayudas a la dependencia.

Asimismo, ha recordado que el 31 de marzo de 2016 todas las personas que estaban dentro del sistema cobraron la retroactividad por el copago impuesto en 2012, y ha detallado que, en la actualidad, hay 54.173 personas en el sistema, "a pesar de que la lista de espera en 2015 era de 46.000 personas".

Oltra ha incidido en la apuesta de la Conselleria por dar competencias a los Ayuntamientos para la atención a la dependencia, y ha denunciado la falta de personal que, a su juicio, conlleva lentitud en la tramitación de los expedientes.

"Algunas personas en situación de dependencia han muerto antes de ser atendidas, y a sus familias queremos pedirles perdón y decirles que no descansaremos hasta que se cumpla la Ley de Dependencia", ha concluido.

Por su parte, la coordinadora de las plataformas por la Ley de Dependencia del País Valencià, Maricarmen Prats, ha lamentado que la Comunitat "aún está en el furgón de cola del estado español" en cuanto aplicación de la ley, aunque ha destacado que ha pasado del último puesto al cuarto por la cola.

"Aún nos queda mucho por hacer y ese es el motivo de la exposición, que muestra el trabajo que hemos hecho durante estos 10 años desde que se aprobó la Ley y muestra también que aún estamos aquí y queremos luchar", ha reivindicado.

Prats ha detallado que hay en la Comunitat "más de 20.000 personas en el limbo de la dependencia, que no tienen acceso a ningún servicio y no han entrado en el sistema", además de 9.000 solicitudes nuevas, con lo que "30.000 personas en total no reciben el servicio".

En esta línea, Llàcer se ha referido a algunas cifras a nivel nacional: "Hay 1.300.000 dependientes en España, 350.000 sin valorar y cada día del año mueren 90 sin haber recibido prestación".

"Lo que pedimos es el cumplimiento estricto de la Ley de Dependencia, que refuerza el cuarto pilar del estado de bienestar, pero la actitud que ha habido tanto a nivel nacional como en el gobierno autonómico anterior ha sido de desprecio de la ley", ha subrayado el portavoz de la plataforma, que ha reconocido que ahora se empieza "a ver la luz, porque se están recuperando derechos con el nuevo gobierno".

Por su parte, Mercé Martínez ha considerado que "ahora sí que están cambiando las cosas" y ha defendido la apuesta de la Conselleria por "coger de la mano a las personas dependientes y procurar acompañarlas".