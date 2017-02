C's propone instar al Consell a modificar el modelo lingüístico

Elche , 20 feb .- Ciudadanos (C's) en el ayuntamiento de Elche presentará una moción en el próximo pleno para reclamar al Consell la modificación de diversos puntos del modelo lingüístico educativo por tratarse de una "discriminación muy grave para los alumnos que no se sometan al valenciano".

El concejal de C's Juan Antonio Sempere ha señalado en rueda de prensa que la conselleria de Educación "está más preocupada en generar problemas que no existen en la Comunidad Valenciana que en solucionar el de los barracones" donde, según ha apuntado, "existe un retraso muy notable a la hora de llevar a cabo el mapa de infraestructuras escolares que redactaron al principio de la legislatura".

Ha indicado que, con las nuevas medidas programadas dentro de este plan, los estudiantes que elijan la línea de inmersión lingüística en valenciano "dispondrán de más horas de lengua extranjera y finalizarán los estudios no universitarios con un certificado B1, algo de lo que no dispondrán los que decidan cursar en línea en castellano".

De esta forma, ha asegurado, se produce un "agravio comparativo entre ambos formatos", y con ello, "mayores ventajas e injustos beneficios a los que cursen en valenciano".

"No queremos que la Comunidad Valenciana se convierta en una nueva Cataluña porque el problema lingüístico no existe y no queremos que llegue a existir", ha declarado.

Asimismo, ha añadido que el Consell "vulnera la Constitución Española, que es garante en su artículo 9.2 de que la igualdad del individuo sea real y efectiva, algo que no se producirá entre las dos líneas lingüísticas si este plan sale adelante".