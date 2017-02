Fuentes: "le tengo mucho respeto al partido ante el Eldense"

Alcoy 20 feb .- Mario Fuentes defensa del Alcoyano ha admitido que tiene "mucho respeto" al partido ante el Eldense, entre otros motivos porque, aunque se trata del colista, el encuentro se disputará sobre césped artificial.

"Nuestras tres derrotas han sido precisamente sobre césped artificial. Posiblemente sea este uno de los partidos más complicados que nos quedan fuera de casa y, además, está el precedente del año pasado cuando perdimos allí", continuó el defensor del conjunto alcoyanista.

Respecto al partido de esta jornada ha considerado "importante" el triunfo por 3-0 sobre el Mestalla que les deja a seis puntos más la diferencia de goles sobre el filial del Valencia y les mantiene a un punto del líder Barcelona B.

"El equipo ha demostrado que sabe madurar los encuentros y que no le tiembla el pulso en los partidos grandes. Contra rivales siempre ha dado la cara", destacó el defensa.

El central madrileño se convirtió en el decimotercer futbolista de la plantilla en marcar esta temporada al haber anotado el segundo gol del partido y forzado el penalti que marcó Jony Ñíguez.

"En este tipo de enfrentamientos, los pequeños detalles marcan las diferencias. Nuestro planteamiento fue perfecto al no dejar correr a un equipo de la calidad del Mestalla. En el penalti he recibido una patada en la nariz que hasta los propios rivales no han protestado al ver que sangraba", concluyó.