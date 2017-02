El PP denuncia la "incoherente" política de internacionalización de Puig

València, 20 feb (EFE).- El diputado del PP en Les Corts Valencianes Fernando Pastor ha criticado hoy que la política de internacionalización del president de la Generalitat, Ximo Puig, "es del todo incoherente", en referencia a la misión comercial a Canadá que encabezará el jefe del Consell.

En un comunicado, Pastor ha afirmado que el PP de la Comunitat Valenciana "siempre estará del lado de las empresas valencianas y de abrir caminos para una mejor competencia", pero ha asegurado que lo que Puig defiende ahora "nada tiene que ver con lo que decía su partido hace escasos cinco meses en Les Corts".

Ha indicado que en la nota oficial sobre el viaje, Puig afirma que "además tratarse de un país estable política y económicamente, se hace necesario explorar las posibilidades comerciales tras la aprobación, por parte del Parlamento Europeo, del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), que supondrá la eliminación de los aranceles" para varios sectores económicos.

Sin embargo, ha destacado pastor, "el pasado mes de septiembre en Les Corts, el PSPV apoyó una propuesta de Podemos, impulsada por el área anticapitalista de la formación, en contra del CETA".

"Es incomprensible que el PSPV vote en Les Corts contra el acuerdo de libre comercio con Canadá y a los pocos meses Puig se vaya de viaje a Canadá y se desviva en elogios hacia dicho acuerdo", ha denunciado Pastor, para quien "la falta de coherencia es total, y lo peor es que la incoherencia de Puig se ha convertido en algo ya habitual".

El diputado del PP ha calificado de "poco serio y muy poco riguroso apoyar en sede parlamentaria las propuestas del ala anticapitalista de Podemos contra el CETA, y a continuación fotografiarte con el embajador de Canadá en España, Matthew Levin, para intensificar los lazos comerciales entre Canadá y la Comunitat".

Ha afirmado que la actitud de Puig es "poco creíble" e "impropia de un president", pues "no estamos hablando de un cambio de opinión después de años, hablamos de un viraje absoluto en solo cinco meses" y ha señalado que parece que Puig "le ha cogido el gusto a viajar y no tiene problema en cambiar principios por billetes de avión".

Pastor se ha preguntado, además, si Puig "ha pedido permiso a Compromís, su socio de Gobierno, para realizar este viaje, ya que también esta formación se ha mostrado contraria al CETA".

"Apoyo a las empresas, todo, pero no con tomaduras de pelo. La economía valenciana necesita una estabilidad, unas ideas claras que no varíen según como sople el viento y más trabajo. No se puede ahuyentar las inversiones en la Comunitat y tratar de erigirse en el salvador de las empresas en el resto del mundo", ha concluido.